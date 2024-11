Az MBH is bevezeti az új otthonteremtési konstrukciókat

A Magyar Bankszövetség november 18-án jelentette be, hogy támogatja az Új gazdaságpolitikai akciótervben megfogalmazott önkéntes jelzáloghitelkamat-plafon bevezetését, amely a 35 év alatti fiatalok első, energiatakarékos lakáshoz jutását segíti elő. A programban önkéntesen részt vevő bankok olyan jelzáloghitelt kínálhatnak, amelynek nincs folyósítási és hitelbírálati díja, és amelynek éves kamata az első öt évben legfeljebb 5 százalék. Az új konstrukciókat az MBH Bank is bevezeti – derült ki a pénzintézet pénteki közleményéből.

Az MBH Bank is bevezeti az új konstrukciókat / Fotó: Laczkó Izabella

A bank közleményében kiemelte, hogy a kormányzati szándékkal és a Bankszövetség felhívásával összhangban dolgoznak a speciális, kedvezményes kamatozású hitelkonstrukció kialakításán. A konstrukció 2025. április 1. és 2025. október 31. között lesz elérhető az MBH Bank ügyfelei számára, ha a piaci kamatszintekben nem történik jelentős változás.

A hitelintézet a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) által is megfogalmazott és elfogadott feltételek szerint tervezi alkalmazni a kamatplafont. Eszerint a konstrukció a 35 év alatti fiatalok első zöld, legfeljebb 68 kilowattóra per négyzetméter per év primerenergia-igényű és minimum A+ energetikai besorolású lakáshoz jutását segítheti, ha a lakás maximum 60 négyzetméteres, valamint bruttó ára kevesebb, mint 1,2 millió forint per négyzetméter.

Az önkéntes jelzáloghitelkamat-plafon bevezetése mellett 2025-re további otthonteremtést segítő konstrukciók bevezetésén is dolgozik az MBH Bank, amelynek eredményeként majd elérhetővé válik a Munkáshitel és a Vidéki otthonfelújítási program. Az előbbi a dolgozó fiatalok számára akár 4 millió forint kamatmentes hitelt kínál, 10 éves futamidővel, az utóbbi 2025 elejétől 2026 közepéig lehetőséget biztosít az 5000 fő alatti településeken élők számára akár 3 millió forintos felújítási támogatás igénylésére, továbbá 6 millió forintos kamattámogatott hitelre, energetikai megkötések nélkül. Ezen konstrukciók mind hozzájárulnak az otthonteremtés elősegítéséhez, így 2025 számos lehetőséget kínál majd a fiatalok és a vidéken élők számára, hogy megvalósíthassák lakhatási céljaikat.