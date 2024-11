Tolongtak a Balatonnál, és az ősz sem alakul rosszul

Az idei nyáron a teljes magyarországi vendégéjszakaszám majdnem harmadát a balatoni régió kereskedelmi szálláshelyein regisztrálták. Egyre több hazai és külföldi vendég keresi fel hazánk legnagyobb tavának környékét, így a balatoni régió továbbra is kiemelkedő szerepet játszik a magyar turizmusban. Ezt a trendet a Mövenpick BalaLand Resort Lake Balaton is tapasztalta: a hazai vendégek mellett a környező országokból és Izraelből érkezők alkották a vendégkör nagy részét. A szálloda az év hátralévő részére is optimista várakozásokkal tekint, a vendégforgalom bővülésére számít.

Fotó: Shuterstock

Az egész hazai turizmus harmadáért felelős

Közel 3 százalékkal nőtt a Balatonon a kereskedelmi szálláshelyeken eltöltött vendégéjszakák száma 2024 nyarán az előző évhez képest a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) friss adatai szerint.

A környéken mind a belföldi, mind a külföldi vendégéjszakák aránya növekedett a tavalyi harmadik negyedévhez képest.

A teljes magyarországi, kereskedelmi szálláshelyeken eltöltött vendégéjszakaszám közel 30 százalékát a Balatonon regisztrálták – ennek több mint kétharmadát a magyarok, egyharmadát a külföldiek adták.

A Mövenpick BalaLand Resort Lake Balatonban a foglalások több mint 40 százalékát a hazai vendégek adták. A közeli országokból – mint Szlovákia, Csehország, Ukrajna, Románia, Horvátország, Szlovénia, Ausztria, Németország és Lengyelország – érkező vendégek aránya pedig meghaladta a 20 százalékot. Jelentős kereslet mutatkozott távolabbi piacokról is, különösen Izraelből, ahonnan a vendégek negyede érkezett.

Az átlagos nyári tartózkodási idő öt éjszaka volt idén, míg az előnyári szezonban átlagosan három nap.

A 2024-es év hátralévő részére Peter Knoll, a Mövenpick BalaLand Resort Lake Balaton szállodai vezérigazgatója optimista várakozásokkal tekint:

október és december második fele kiemelkedő forgalmat ígér, és örömmel látjuk, hogy az idei novemberi foglalásaink száma túlszárnyalja a tavalyi év hasonló időszakát.