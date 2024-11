Vakcinagyár épül Monoron

Minden várakozást felülmúlt a Covid-vakcina-gyártó eredménye

A vártnál jobban sikerült a Covid-vakcina legismertebb gyártójának negyedéve, éves profitvárakozását is megemelte a vállalat. A Pfizer bevétel- és nyereségsoron is nagyot dobott. A Pfizer Covid-vakcinája az elmúlt negyedévben is jól fogyott, ebből 1,42 milliárd dolláros bevételre tett szert a cég, 9 százalékkal többet, mint egy évvel ezelőtt.