Madárinfluenza: veszélyben a libamáj és a kacsamáj?

Nagy lesz a számla

A szakmabeliek szerint csak ilyen szigorú intézkedésekkel állítható meg, illetve mérsékelhető a vírusfertőzés. A járvány egyébként sokba kerül az államnak, és a mostani hatósági szigornak is lesznek súlyos költségvetési kihatásai is, hiszen most olyan állományokat is leölnek, amelyek a korábbi keretek között „megúszták” volna ezt, és azok után is jár majd kártalanítás. Ez nem kis pénz, hiszen a madárinfluenza miatt kártalanítás címén 2022-ben 19,9 milliárd, 2023-ban pedig 18,1 milliárd forintot fizettek ki a költségvetésből. A tényleges kárt pedig növelik az elmaradt telepítések, amelyek miatt egy-két termelési ciklus kimarad.