Valami nagyon különös dolog történt a magyar inflációval: 1992 óta nem láttak ilyet az elemzők

A gyenge kereslet és az alacsony importált infláció miatt nem gyorsul az áremelkedések üteme

Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza is kellemes meglepetésként értékelte az inflációs adatokat. Ugyan az infláció valamivel a jegybanki cél felett van, szerinte érdemi inflációs nyomásról nem beszélhetünk, a bázishatások pedig a vártnál kisebb növekedést okoztak.

Az elemző szerint a vártnál alacsonyabb inflációban a gyenge kereslet mellett az alacsony importált infláció játszhatott szerepet.

A gazdaságban lévő alacsony keresletet mutatja, hogy a tartós fogyasztási cikkek ára éves alapon 0,3 százalékkal csökkent. Bár a forint árfolyamának elmúlt másfél hónapban bekövetkezett gyengülése ebben az inflációs adatban még nem, majd a novemberi vagy a decemberi árindexben jelenik meg, úgy véli, hogy brutálisan magas inflációról az idei évben már biztosan nem beszélhetünk, a vártnál jobb októberi adat a következő hónapok várakozásait is lefelé módosítja.

Gyorsulhat az év végén az infláció, marad a monetáris szigor, nincs könnyű helyzetben a jegybank

Elemzők egyetértenek abban, hogy az év utolsó két hónapjában biztosan gyorsulni fog az áremelkedések üteme. Egyrészt ezt indokolják a bázishatások (a tavaly év végi árcsökkenések kifutása), másodsorban pedig az árfolyam gyengülése (az importált termékek, illetve az olajár). Épp az utóbbi miatt nem várható, hogy kiengedi a gyeplőt a Magyar Nemzeti Bank (MNB). Regős Gábor úgy látja, az MNB jelenleg nem is gondolkozhat a monetáris kondíciók lazításában, ahhoz ennél sokkal erősebb árfolyamra lenne szükség, már csak az inflációs célkövetés és az árfolyam erősödő inflációs hatása miatt is. A kérdés most nem is az, hogy az MNB tudja-e mérsékelni az irányadó rátát, hanem az, hogy a következő lépés milyen irányú lesz. Mindenesetre úgy véli, a jegybank vélhetően a közeljövőben kivár majd, és akkor lép, ha a forint a mostaninál jóval erősebb lesz, vagy ha a piac ezt a szigorítás irányába kikényszeríti.