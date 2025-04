Robbanásszerű fejlődés zajlott a bölcsődékben az elmúlt években

Magyarországon 2017 óta folyamatosan nőtt a bölcsődébe íratott gyermekek száma és a 3 év alatti népességhez viszonyított aránya is – derül ki a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) kimutatásából. Tavaly már több mint 59 ezer gyermeket írattak be a négy bölcsődetípusba, 6 százalékkal többet, mint az előző évben. Ezzel az érintett korosztály már közel 22 százaléka járt bölcsődébe.

A 26 gyermek befogadására alkalmas, két csoportszobás, modern, új bölcsőde ünnepélyes átadása Diósjenőn idén márciusban / Fotó: Vendel Lajos

A kisgyermekek napközbeni ellátásával 2024-ben – összesen 5837 bölcsődei csoportban – az előző évhez képest százzal több intézményben foglalkoztak, összesen 4855 helyszínen. Ezen belül 1116 hagyományos bölcsőde, 471 minibölcsőde, 1218 családi bölcsőde és 26 munkahelyi bölcsőde állt a kisgyermekek rendelkezésére. Az ezekbe beíratott összes bölcsődés gyermek közül 1354 sajátos nevelési igényű volt – közölte a KSH.

Annak érzékeltetésére, hogy mekkora fejlődés történt a területen, álljanak itt a 2017-es számok. Akkor összesen 3766 intézmény foglalkozott kisgyermekek ellátásával, ebből:

754 volt hagyományos bölcsőde,

50 minibölcsőde,

7 munkahelyi bölcsőde,

938 családi bölcsőde.

A korábbi évekhez hasonlóan tehát 2024-ben is bővült a férőhelyek száma, ami segíti a nők munkaerőpiacra történő visszatérését. Az összes ellátási formában 7 év alatt együttesen közel 40 százalékos volt az emelkedés. Éves összehasonlításban is nagy volt a fejlődés: míg 2023-ban összesen 60,3 ezer férőhely állt rendelkezésre, addig 2024-ben 7,3 száazlékkal több, 64,7 ezer.

Hétéves összehasonlításban pedig robbanásszerű növekedésről lehet beszámolni. A 4855 intézményben 2024-ben 66 694 férőhely állt rendelkezésre. 2017-ben pedig a 3766 intézményben 48 492 kisgyermeket tudtak elhelyezni a szülők. Vagyis a férőhelyek száma több mint 18 202-vel nőtt a vizsgált hét évben.

A bölcsődékben a szakmai munkakörben a gondozást végző foglalkoztatottak száma is folyamatosan emelkedett az elmúlt években, arányosan a működő férőhelyek számával. A legdinamikusabb bővülés a kis súlyt képviselő munkahelyi bölcsődéknél következett be, de a minibölcsődékben is közel háromszorosára nőtt a foglalkoztatottak száma. Tavaly közel ezer fővel dolgoztak többen a különböző típusú bölcsődékben, mint 2023-ban, számuk elérte a 16 887 főt. A 2019-ben kimutatott 13 ezer főhöz képest a növekedés még szembeötlőbb.