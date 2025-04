Mesterséges intelligenciát használó robot segít a műtétekben, már Magyarországon is

Már Magyarországon is elérhetők a mesterséges intelligenciát használó CORI robot segítségével végrehajtott műtétek a Liv Duna Medical Centerben, melyeket a Budapesti Mozgásszervi Magánklinika sebészei végeznek el – derül ki a Liv Duna Medical Center közleményéből, mely szerint már 74 térd- és csipőprotézis műtétre sor is került.

A CORI robot segítségével már több tucat műtétet hajtottak végre Magyarországon / Fotó: Liv Duna Medical Center

Ezért jó a robotasszisztált műtét

A robotasszisztált műtétek milliméteres precizitást tesznek lehetővé, ami a protézise élettartamát és a páciensek mozgásminőségét is javítja, miközben csökken a műtéti idő és rehabilitációs időszak, valamint a szövődmények kockázata is. A technológia emellett az orvosszakmát is fejlődésre ösztönzi, tehát a hazai ortopéd sebészet területén is komoly lehetőséget jelent a jövőre nézve.

A robottechnológia megjelenése a magyarországi ortopéd sebészetben azért is fontos, mert egyre több embert érintenek mozgásszervi problémák,

április elején például több mint 8 ezren csípőprotézis, 17 ezren pedig térdprotézis műtétre vártak, nemcsak idősek, de fiatalok is.

A testtömegindex (BMI) határértékének bevezetésével ugyanakkor sok páciens ideiglenesen lekerülhet a várólistáról, pedig egy túlsúlyos, fájdalmakkal élő ember számára az életmódváltás, a fogyás jelentős erőfeszítést jelent.

A Smith and Nephew legújabb generációs ortopéd sebészeti robotja, a CORI a Budapesti Mozgásszervi Magánklinika (BMM) és a Liv Duna Medical Center szakmai együttműködésének köszönhetően érkezett hazánkba, a műtéteket pedig a Liv Duna Medical Center műtőiben, a magánegészségügyi intézmény eszközeivel végzik. A Budapesti Mozgásszervi Magánklinika ortopéd sebészei szorosan együttműködnek az itt dolgozó szakorvosokkal és ápoló személyzettel, így összesen 15 ortopéd sebész szakorvos, aneszteziológus orvosok, szakasszisztensek, valamint mintegy 25 ápoló segíti a páciensek gyógyulását.

A CORI robot a mesterséges intelligenciát is felhasználja

„A legújabb generációs, legkorszerűbb ortopéd technológiák közé tartozó CORI félig autonóm robot a mesterséges intelligencia által gyűjtött adatokat elemzi és egyénre szabott megoldási javaslattal segíti a sebész munkáját. Ezáltal a csípő- és térdprotézis-beültetések precízebbek, hatékonyabbak és biztonságosabbak lehetnek. A technológia lehetővé teszi, hogy az orvosok a legkisebb részletekre is figyeljenek, így a páciensek számára kevesebb szövődménnyel és gyorsabb gyógyulással jár a beavatkozás.