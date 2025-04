Tovább csökken a magyarok kedvenc állampapírjának hozama

Több új lakossági állampapírt kínálnak április 23-tól, egy részük kamatozása változatlan, csak a futamidőket hosszabbítják. A magyarok egyik kedvenc állampapírjánál azonban ismét kurtítottak a kamatprémiumon, ami mostanában nem ritkaság – emlékeztet szombati cikkében a Privatbankar.hu.

Maradt a lakossági bizalom, továbbra is a kedvenc befektetés az állampapír / Fotó: Kallus György

Az év elején olvasható cikkcunami állításaival szemben, a lakosságot nem sikerült eltántorítani az állampapíroktól a csökkenő kamatokkal, nem távozott ebből a befektetési formából nagy mennyiségű tőke. Sőt, „az egész évre tervezett bruttó kibocsátás több mint 38 százaléka három hónap alatt teljesült”.

Emiatt is lehet, hogy mindössze két héttel a legutóbbi kamatprémium-csökkentés után tovább farigcsálják a Bónusz kötvények kamatát, amelyek pedig vonzó alternatívának tűnnek.

A Világgazdaság korábban megírta, hogy a módosítás keretében a Bónusz Magyar Állampapír (BMÁP) futamideje 3 és 5 évről 4 és 6 évre emelkedik, megjelenik a 3 éves mellett az 5 éves Fix Magyar Állampapír (FixMÁP), valamint 10 éves lesz a Prémium Magyar Állampapír (PMÁP) futamideje. A kamatozási és visszaváltási szabályok nem változnak, a lakossági ügyfelek így a megszokott rugalmasság és kedvező kondíciók mellett még szélesebb kínálatból választhatják ki az élethelyzetüknek leginkább megfelelő állampapírt.

Változik a jelenlegi lakossági állampapír-paletta

Több ponton is változik a jelenlegi lakossági állampapír-paletta, az ÁKK célja, hogy a háztartások hosszabb futamidőre is befektethessék megtakarításaikat és az eddiginél még sokszínűbb legyen a lakossági állampapírok kínálata a futamidő szempontjából. Az elmúlt hónapokban a korábban nem látott mértékű kamatkifizetések és PMÁP-átárazódások idején bebizonyosodott, hogy a lakossági befektetők továbbra is bíznak az állampapírokban, hiszen idén összességében eddig mintegy 2300 milliárd forint értékben vásároltak lakossági állampapírt. A befektetői döntéseket az ÁKK széles termékkínálattal támogatja, amelyben egyaránt megtalálhatóak a fix és változó kamatozású, a pénzpiaci hozamokhoz és az inflációhoz kötött, és a rövidebb és hosszabb futamidejű termékek is.