Az Uber a mai napon újabb, kiemelt fontosságú biztonsági funkció bevezetését jelentette be: április 21-től Budapesten is bevezeti a Vezetési időkorlát funkciót. A rendszer, amely már világszerte sikerrel vizsgázott, mostantól a fővárosi utasokat és sofőröket is védi az esetleges kimerültség okozta balesetektől. Az Uber-sofőrök a mai napon hivatalos értesítést kapnak a Vezetési időkorlát funkció bevezetéséről: 2025. április 21-től egyetlen Uber-sofőr sem lépheti túl a 12 órás – pihenés nélküli – vezetési időt.

Döntött az Uber: drasztikus szigorítást vezet be Budapesten napokon belül – ez nem fog tetszeni a taxisoknak / Fotó: Anadolu via AFP

A hosszú ideig tartó vezetés bizonyítottan növeli a fáradtságból eredő balesetek kockázatát. A budapesti taxitársaságok többsége mégsem szabályozza azt, hogy sofőrjeik meddig vezethetnek pihenés nélkül. Az Uber Afrikában, a Közel-Keleten, az Egyesült Államokban és Európa más országaiban már működteti ezt a rendszert, maximális elkötelezettséget mutatva ezzel a sofőrök, az utasok és a többi közúton közlekedő személy biztonsága iránt.

A Vezetési időkorlát lényege, hogy az Uber applikációja folyamatosan nyomon követi a sofőr vezetési óráit, és nem engedélyez 12 óránál hosszabb, pihenés nélküli vezetési időt.

Ahogy a sofőr megközelíti a 12 órás határt, az applikáció értesítéseket küld, hogy felhívja a sofőr figyelmét: tartson pihenőt.

Amint a sofőr átlépi a 12 órát, az alkalmazás azonnal (folyamatban lévő fuvar esetén az út végeztével) offline állapotba kapcsol 6 órára. A rendelkezésre álló vezetési idő minimum 6 órát meghaladó offline állapot után áll vissza 12 órára. Természetesen a sofőr bármikor dönthet úgy, hogy pihenőt tart és offline állapotra vált – a 12 óra elérése nem feltétele a szünetnek. A Vezetési időkorlát csak egy eleme annak az átfogó biztonsági eszköztárnak, amelyet az Uber globális adatok felhasználásával, utazások millióinak tapasztalatai alapján, adatvezérelt elemzések segítségével fejlesztett ki.

„A biztonság kiemelt prioritás az Uber számára. Célunk, hogy új mércét állítsunk fel az egész iparágban. Ugyanakkor fontos leszögezni: a biztonság nem olyan terület, ahol a vállalatok önmagukban érhetnek el radikális változásokat. Éppen ezért számunkra kiemelten fontos az együttműködés minden piaci szereplővel és döntéshozóval” – hangsúlyozza Kardos Eszter, az Uber magyarországi vezetője.