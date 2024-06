Elindult Budapesten az Uber – ingyenesen lehet kipróbálni

Mikor merült fel először az Uber magyarországi visszatérésének gondolata?

Amióta 2016-ban kivonult Magyarországról, a cég új vezérigazgatót nevezett ki Dara Khosrowshahi személyében, aki az üzlet minden területét újraformálta. Az Uber mára a világ egyik legnagyobb platformja, amely kereseti lehetőséget biztosít szerződött partnerei számára, és több mint 100 millió ember mindennapi életének szerves része. Tavaly mintegy 100 ezren nyitották meg az Uber-alkalmazást csak Budapesten úgy, hogy a szolgáltatás nem is volt elérhető.

Uber Budapesten: Fluor Tomi volt a zero rider, az első hivatalos utas / Fotó: Vémi Zoltán

Budapesti Uber: több mint 3000 sofőr regisztrált az induláskor

Mennyire kellett győzködni a világ legismertebb autómegosztó szolgáltatását, hogy ismét elérhető legyen Magyarországon, azon belül is Budapesten?

Mivel a legjobb lokális partnereket találtuk meg, az együttműködés igazán gyümölcsöző. Az Ubernél mi a partnerségekben hiszünk. Ennek az együttműködésnek az eredménye segíti a budapesti taxisofőröket, hogy

többet kereshessenek,

színesebbé teszi az utasok közlekedési lehetőségeit, és

a főváros közlekedési infrastruktúráját is hatékonyabbá alakítja.

Utóbbit hogyan kívánják elérni?

Hisszük, hogy az iparágat vezető biztonsági funkcióival, mint például az anonimizált kommunikáció vagy GPS-követés, és összekapcsoló technológiájával az Uber segít a sofőröknek magasabb bevételekhez jutni, és az utasoknak a lehető legjobb szolgáltatást nyújtani kényelmi funkciói által, mint például a Megosztott viteldíj vagy a magyar nyelven is elérhető ügyfélszolgálat.

A fővároson kívül is bérelhetünk majd Ubert?

Jelenleg az elindulásra fókuszálunk, és arra, hogy a lehető legtöbb sofőrt segítsük az Uberhez való csatlakozásban.

Hogyan működik az Uber? Az Uber szolgáltatásának legfontosabb célja olyan technológiai megoldás kifejlesztése, amely igény esetén összeköti egymással a sofőröket és az utasokat. Az alkalmazás a következőképpen működik: Az utas megnyitja az alkalmazást. A rendszer összepárosítja az utast a sofőrrel. A sofőr felveszi az utast. A sofőr elviszi az utast az úti célhoz. A sofőr és az utas értékeli egymást.

Mekkora sofőrlétszámmal indulnak?

Platformunkon

több mint háromezer sofőr regisztrált a mai napig.

Mivel az Ubernél a sofőrök független vállalkozók, akkor, ott, és úgy dolgoznak, ahogy szeretnének. Ezért nehézséget jelent erre konkrét számot adnunk.

Milyen kereseti lehetőségekkel kalkulálhat egy Uber-sofőr az induláskor és a későbbiekben?

Az Ubernél nincs tagdíj, a sofőröknek egy bizonyos jutalékot kell fizetniük a fuvardíjból. Ez a következő három hónapra nulla százalék azoknak a sofőröknek, akik május 24-ig feltöltötték a regisztrációs dokumentumaikat.

Akik azonban nem a legelsők között csatlakoztak, 5 százalékos jutalékot fizetnek a Ubernek.

Egy korábbi cikk szerint a taxisok bizonytalanok a cég visszatérésével kapcsolatban, a nagyobb taxitársaságok sofőrjei Budapesten tartanak az Ubertől, mert gyengének ítélik a piacot és a bevételüket is. Többen panaszkodnak a magas költségekre és a kevés utasra. Önnek mi a véleménye erről?

A sofőrregisztrációkból ítélve – amit már korábban említettem – mi ennek az ellenkezőjét tapasztaljuk. Ahogy már mondtam, több mint háromezer sofőr regisztrált nálunk az elmúlt hetekben, és a visszajelzéseik is azt mutatják, hogy legalább annyira várták az indulást, mint mi.

Ingyenesen lehet kipróbálni az Ubert a budapesti indulást követően / Fotó: Vémi Zoltán

Nagy Elek, a Főtaxi csoport tulajdonosa úgy fogalmazott, „a személyszállítás legújabb trendjei és kihívásai azt diktálják, hogy a élére álljanak a piac megújításának”. Hogyan néz ki pontosan ez a megújítás?

Nagy örömünkre szolgál, hogy az F Mobilitással partnerségben értük el, hogy az Uber a június 13-án elinduljon Budapesten. Az F Mobilitás a Főtaxi leányvállalata, ami kifejezetten erre a partnerségre jött létre. Hiszünk abban, hogy ők a legjobb partnerek számunkra helyi üzemeltetési szakértelmükkel: mély ismeretük van a taxisokat illetően, ezáltal hatékonyan támogatják az Uber biztonságos, kényelmes és megbízható szolgáltatását.

Január közepén jegyezték be a Főtaxi leányvállalatát A Főtaxi leányvállalatát, az F Mobilitás Kft.-t 2024. január 16-án jegyezték be. Székhelye a fővárosi Csalogány utcában van a nyilvános cégadatok szerint, jegyzett tőkéje 125 millió forint, tulajdonosa pedig a Főtaxi Zrt.

Globális eredményeik önmagukért beszélnek, havonta több mint százötvenmillió felhasználójuk van a világon.

Sőt, az Uber és a Lime globális együttműködésének részeként az Uber Taxi mellett elektromos rollerek is elérhetővé válnak az Uber-appon keresztül. Így akár egy gyors találkozó, egy esti program a barátokkal vagy éppen egy gyönyörű látnivaló felfedezése a cél – a mai naptól kezdődően bárki használhatja az Uber-alkalmazást elektromos roller bérlésre és taxiútra is, bárhova is szeretne eljutni a városban.

Az Uber budapesti indulásának örömére különleges promóciókat és kedvezményeket is kínál, többek között díjmentes utazást június 13. és június 30. között. Ez egy díjmentes lehetőség meglévő és új felhasználóknak egyaránt. A GOBUDAPEST promóciós kód megadása esetén, felhasználónként maximum három utazásra, utazásonként ötezer forint kedvezményre jogosít.