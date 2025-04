Ünnepi nyitvatartás: most már tudjuk, mikor zárnak be a magyar boltok húsvétkor – a Lidl és a SPAR után a Tesco, a CBA, az Aldi, a Penny és az Auchan is elárulta

Lénygében immáron teljes a kép, hogyan tartanak nyitva, pontosabban mikor zárnak be a nagy magyarországi boltláncok a közelgő húsvéti ünnep során, vagyis hogyan bonyolódik az ünnepi nyitvatartás.

Ünnepi nyitvatartás: már tudjuk, mikor zárnak be a boltok / Fotó: Vémi Zoltán

A Lidl, a SPAR, a Tesco, a CBA, az Aldi, a Penny és az Auchan is döntött, hogyan lesz az ünnepi nyitvatartás.

Ünnepi nyitvatartás: ilyen a húsvéti nyitvatartás a boltokban

A jövő hét már a húsvétról szól, éppen ezért sokakat érint, hogyan tartanak majd nyitva a boltok, mikor lesznek nyitva és zárva. A következő héten kettő, utána pedig egy ünnepnap is lesz:

április 18. péntek,

április 20. vasárnap,

április 21. hétfő.

Talán nem okoz nagy meglepetést, hogy ezeken a napokon biztosan zárva tartanak az üzletek, igaz, ahogy mindig, így most is lesznek kivételek. Érdemes jelezni, hogy a privát tulajdonú kisboltok, üzletek, akár trafikok is a saját belátásuk szerint mérlegelnek, hogy az ünnepnapon kinyitnak-e vagy sem.

De most lássuk az egyes nagy boltláncok ünnepi nyitvatartását.

Lidl nyitvatartás húsvétkor

A Lidl esetében hivatalosnak mondható – ez az ügyfélszolgálati oldalukon is látszik –, hogy

jövő pénteken, vasárnap, majd a rá következő hétfőn nem fognak kinyitni a boltok.

Április 19-én szombaton viszont az üzletek a szokásos szombati nyitvatartási idő szerint működnek majd, és április 22-től kezdődőden a megszokott nyitvatartási időben várják a vásárlókat.

SPAR nyitvatartás húsvétkor

A SPAR Magyarország részletes tájékoztatást közölt a Világgazdasággal arról, hogyan tervezik az ünnepi nyitvatartást. Először is

2025. április 17-én és/vagy 19-én a korábbi évek tapasztalati alapján, valamint a vásárlói igényeknek megfelelően egyes SPAR szupermarketek meghosszabbított nyitvatartással állnak a vásárlóik rendelkezésére.

Aztán – ahogy az várható volt – 2025. április 18-án, 20-án és 21-én áruházaik jelentős része zárva tart.

Vagyis lesznek, amelyek ki fognak nyitni. Kivételt képeznek a töltőállomásokon található OMV-SPAR express és ORLEN-DESPAR üzletek, valamint egyes SPAR partner és SPAR market áruházak, illetve a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren található City SPAR szupermarket.