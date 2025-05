Gál Tibor – New Yorktól Tokióig vinné az egri bor hírét a Borászok Borásza

Meglepetésként érte a Borászok Borásza cím elnyerése Gál Tibort, aki az esélytelenek nyugalmával ülte végig a pénteki gálaestet – mondta a Heolnak a rangos elismerést frissen elnyert fiatal egri borász.

Gál Tibor negyvenévesen lett a Borászok Borásza / Fotó: Purger Tamás

A 40 éves szakember most először került a legjobb öt közé, és egyből őt választotta ki a korábbi győztesekből álló szakmai döntőbizottság a Borászok Borásza címre 2025-ben.

„Nyilván nem életműdíjnak fogom ezt fel, inkább elismerésnek és biztatásnak, hogy az örökségemet, ami nemcsak egy borászat, hanem egy filozófia is, jó felé viszem, és tartsam továbbra is ezt az irányt” – nyilatkozta a lapnak Gál Tibor, a 40 évesen a legfiatalabb, aki megkapta ezt az elismerést.

Gál Tibor kényszerűségből vette át a borászat irányítását

Az idei év Borászok Borásza beszélt arról is, hogy pontosan 20 éve örökölte meg, és vette át kényszerűségből a borászatuk irányítását, édesapja halálát követően, aki éppen 40 éves volt, amikor a másik fontos szakmai elismerést, az Év Bortermelője díjat elnyerte.

A borász szerint a díj elnyerésében szerepe lehetett a tradícióőrzés mellett, hogy tovább viszi a Gál Tibor nevet és pincészetet.

Sok borász szeretné, ha a gyermeke, a családja ugyanígy vinné tovább azt, amit ő megépített. Tudom, mert sok idősebb borásszal nagyon jó a kapcsolatom, szinte fiukként kezelnek. És így ez egyfajta tisztelgés apu emléke előtt is

– magyarázta.

Az édesapja ötletéből megszületett Egri Csillag 2009-es első évjárata óta ma már évente több mint egymillió palack fogy belőle, ezzel ez lett az ország legsikeresebb újkori bormárkája.

Gál Tibor beszélt arról is, hogy apjához hasonlóan ő is közösségi emberként tekint magára, aki szívesen tesz az egri borért, az egri borvidékért és a magyar borokért is. Ám a borászat szerinte nem rocksztárszakma, itt nem lehet a hírnévből megélni, itt minden évben meg kell dolgozni a sikerért, vagy akár a megélhetésért – hangsúlyozta a Borászok Borásza.

A fiatal borász szerint el kell érni, hogy az Egri Bikavér mint márkanév ott legyen és ismert legyen New Yorkban, Tokióban és a világ minden részén.