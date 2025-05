MÁV: száznál is több csúcsfelszereltségű buszt vásárolnak, megvan, mikor állhatnak forgalomba – erre érdemes várniuk az utasoknak

Hivatalosan is pont került a MÁV Személyszállítási Zrt. és a Kravtex Kereskedelmi Kft. közötti közbeszerzési eljárás végére. Április 23-án a felek aláírták az adásvételi szerződést, melynek értelmében újabb 131 darab alacsony belépésű, elővárosi kivitelű szóló Credobus Econell Next érkezik a Volán kötelékébe. A megállapodás egy januárban megindított közbeszerzési eljárás eredményeként jött létre, amelynek nyertese a győri Kravtex Kft. lett, mint egyedüli érvényes ajánlattevő – számolt be róla a Magyarbusz.

A MÁV 131 új busz vásárol, modern járművekkel bővül a Volán-flotta / Fotó: Facebook

A szerződés alapján a MÁV Személyszállítási Zrt. 131 darab Credobus Econell 12 Next autóbuszt vásárol a Kravtex Kereskedelmi Kft.-től. A járművek nettó vételára darabonként 89 950 000 forint, vagyis a teljes szerződéses érték nettó 11,78 milliárd forintot tesz ki. Az adásvétel a buszokon túl kiterjed a hozzájuk kapcsolódó kezelői és karbantartói oktatásra, valamint diagnosztikai eszközök, azokhoz kapcsolódó szoftverkövetés és képzési csomag biztosítására is. A MÁV számára nem ismeretlenek a Kravtex járművei, decemberben magyar gyártású elektromos buszokat állítottak forgalomba.

A megállapodás tartalmazza 13 darab diagnosztikai eszköz lehívásának lehetőségét is, nettó 2 515 000 forintos egységáron, összesen 32,7 millió forint értékben. A járművekre a szállító 24 hónap általános, kilométerkorlátozás nélküli jótállást vállal, amely a kötelező gyártói szervizszolgáltatást is magában foglalja.

A szállítás három ütemben zajlik majd:

A szerződés április 23-i hatályba lépésétől számított 61–90. naptári nap között 40 autóbusz érkezik meg,

ezt a 91–120. nap közötti időszakban további 40,

végül a 121–150. nap között 51 darab jármű követi.

Vagyis az utolsó autóbuszokat legkésőbb 2025. szeptember 20-ig kell leszállítania a gyártónak.

Szuper felszereltségűek a MÁV által rendelt buszok

Az autóbuszok 12,23 méter hosszúak, alacsony belépésű kivitelűek. A járművek befogadóképessége 93 fő, amiből 43 ülőhely. A második ajtónál mechanikusan kihajtható rámpa segíti az akadálymentes feljutást. A 320 lóerős buszok 240 literes üzemanyagtartállyal rendelkeznek, a típus hatótávolsága elérheti a 775 kilométert, míg a 30 literes AdBlue-tartály több mint 2000 kilométerre elegendő adalékot biztosít. A modell üzemanyag-fogyasztása az elővárosi menetciklus szerint 30,94 liter/100 kilométer.