Dróntámadás Krímben: ukrán csapás orosz vadászgépekre és fegyverraktárra

Az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) közleménye szerint a célpont a Krím nyugati részén fekvő Szaki közelében található katonai reptér volt, amely régóta fontos szerepet játszik az orosz légi műveletekben. A támadás során az ukrán drónok több célpontot is eltaláltak: teljesen megsemmisült egy modern Szu–30SzM típusú vadászgép, és egy másik ugyanilyen típusú gép is súlyosan megsérült. Emellett három Szu–24-es repülőgépet is találat ért.

Az ukrán drónok hétfő hajnalban csapást mértek a megszállt Krím félszigeten található Szaki melletti katonai repülőtérre / Fotó: Anadolu via AFP

Az SZBU értékelése szerint az orosz haderő jelentős technikai és anyagi veszteséget szenvedett, egyetlen Szu–30SzM repülőgép piaci értéke 35–50 millió dollárra tehető.

A dróncsapás emellett teljesen megsemmisítette a reptéren található légifegyverzet-raktárt is.

A biztonsági szolgálat a műveletet különleges hadműveletként jellemezte, amely „pontos, célzott csapással” bénította meg az orosz légierő egyik stratégiai bázisát.

A támadás időzítése is figyelemre méltó: az ukrán erők az elmúlt hetekben több szimbolikus és katonailag jelentős csapást mértek a megszállt Krím félszigetre, jelezve, hogy a félsziget nem tekinthető biztonságos hátországnak az orosz haderő számára.

Ukrán dróneső a Krím félszigeten

A Szaki környéki bázis korábban is célpontja volt ukrán műveleteknek. A mostani támadás azonban nemcsak a repülőgépek és raktárak fizikai megsemmisítését jelenti, hanem pszichológiai üzenet is: Ukrajna képes elérni és megbénítani a háborús gépezet fontos alkotóelemeit mélyen az orosz megszállás alatt álló területeken.

Katonai elemzők szerint a drónok ilyen hatékony alkalmazása tovább gyengítheti az orosz légi fölényt, amely kulcsfontosságú volt a háború első szakaszaiban. A célzott csapások pedig hosszabb távon korlátozhatják az orosz légierő mozgásterét és utánpótlási képességeit a déli frontszakaszokon.