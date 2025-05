Hatalmas üzemanyagár-csökkentés léphet életbe Magyarországon napokon belül – minden szem a Molra szegeződik

Kérdés, hogy a mostani munkaszüneti nap változtat-e ezen a menetrenden. Ha igen, akkor legközelebb hétfőn fog bekövetkezni az üzemanyagárról szóló döntés, ha viszont nem, akkor a hétvége már az új üzemanyagárakkal kezdődhet.

Nyilván a nagykereskedőket semmi sem kötelezi az üzemanyagár csökkentésére. Bár igaz, hogy a kormány kikötése, hogy a hazai árak ne legyenek fölötte a régióban tapasztalhatóknak. Jelenleg a benzinkutak alapján számolt átlagárak a következők:

95-ös benzin – 589 Ft/liter,

gázolaj – 597 Ft/liter.

Jelen állás szerint bőven benne van a pakliban, hogy a legközelebbi üzemanyagár-döntés a benzin átlagárát 580, a dízelét 590 forint környékére szorítja Magyarországon. Meglátjuk, valóban így történik-e majd, ez legrosszabb esetben is már csak napok kérdése. Illetve annak is, hogy addig ne következzen be fordulat se az olajpiacon, se a dollár–forint árfolyamban.