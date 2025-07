Otthon Start Program: több kalkulátor is segíti a 3 százalékos hitel után érdeklődőket

Szerdán lezárult az Otthon Start Program társadalmi vitája. A beérkezett javaslatok alapján a kormány véglegesítette a kedvezményes otthonteremtési hitelt. A jogosultak 50 millió forint kölcsönt vehetnek fel legfeljebb 25 éves futamidőre, fix 3 százalékos kamattal. A hitel igényléséhez nem szükséges gyermekvállalás vagy házasság, felső korhatárra vonatkozóan nincs megkötés, és a hitel összevonható más állami támogatásokkal.

Online kalkulátorok is segítik az Otthon Start Program után érdeklődőket / Fotó: Shutterstock

Ezt tudjuk az Otthon Start Programról

Amit már biztos tudhatunk róla:

A teljes futamidőre fix, 3 százalékos a kamat.

Legfeljebb 50 millió forintos a hitelösszeg, legfeljebb 25 év a futamidő.

Legalább 10 százalék önerő kell.

Más kedvezményekkel, például CSOK Plusszal összevonható.

Az árplafon lakás esetén 100 millió forint, ház esetén 150 millió forint.

A négyzetméterár nem lehet magasabb 1,5 millió forintnál.

Az első lakásukat vásárlóknak (vagy akik eddig nem rendelkeztek lakóingatlanban 50 százalékot meghaladó tulajdonrésszel) szól az ajánlat.

A hitelfelvevőnek legalább kétéves tb-jogviszonyt kell igazolnia.

Nem feltétel a gyermekvállalás, nincs életkori korlát.

Kalkulátorok segítik a tájékozódást

Az Otthon Start Program a kezdetektől fogva lázban tartja a magyarországi ingatlanpiacot, a 3 százalékos hitelkonstrukció bejelentése óta a legtöbb ingatlanközvetítő oldal felélénkülő keresletről számol be a lakáspiacon. A hitellel kapcsolatban sokakat nemcsak az érdekel, hogy teljesítik-e a feltételeket (ez könnyedén ellenőrizhető), hanem az is, hogy a konkrét anyagi helyzetében mekkora hitel felvételére lenne szüksége, és pontosan mekkora törlesztőrészlettel kell számolnia. Nekik is van segítségük, ugyanis az elmúlt napokban számos Otthon Start kalkulátor készült. Ezek közül mutatunk be néhányat.

Az Erste Bank kalkulátoránál az igényelt kölcsön nagyságát és a futamidőt kell csak megadnunk, és egyből mutatja is a részleteket. Azonban a pénzintézetnél az igényelt kölcsön legalább 4 millió forint kell legyen, a futamidő pedig legalább 10 év.

A Bank360 kalkulátora a hitel összege és a futamidő mellett az igénylő(k) havi nettó jövedelmét is kéri. Itt a hitelnek minimum 1 millió forintnak kell lennie, a futamidő pedig akár 1 év is lehet.