Veszélyben a labdarúgó-világbajnokság helyszíne – baljós hírek érkeztek a Neomról

A CNBC tudósítása szerint a felülvizsgálat várhatóan a projekt költségeire és műszaki megvalósíthatóságára fog összpontosítani, ami azért is lehet aggasztó, mert a szaúdi államháztartáson egyre növekszik a nyomás. Az évek során már többször felmerültek kérdőjelek a Neom projekttel kapcsolatban; vajon rendelkezésre áll-e a technológia ahhoz, hogy felépüljön? Nem túl magasak-e a fejlesztés költségei? És tekintve a lejtmenetben lévő olajárakat, a kérdések most aktuálisabbak, mint valaha.

A Neom projekt egyik szupervárosában, a The Line-ban kapna helyet a 2034-es FIFA-világbajnokság egyik stadionja, amely a vb után a szaúdi profi ligás Al-Hilal és Al-Nassr labdarúgóklubok otthona lenne / Fotó: Northfoto

A Neom a világ új csodája lesz, ha megvalósul

A Neom projekt, a Vision 2030 egyik központi pillére, azaz része annak a nagyszabású tervnek, amelynek eredményeként Szaúd-Arábia 2030-ra jelentősen csökkenteni kívánja a kőolajtól való gazdasági függőségét.

Az eredetileg 2017-ben bejelentett terv egy olyan óriási metropoliszról szólt, amely 2030-ra valósul meg, és összesen 500 milliárd dollárba kerül. Ezt azóta jócskán felülírta a valóság, ugyanis a Neom várható költségeit jelenleg 1,5 billió dollárra becsülik.

A Szaúd-Arábia északnyugati sivatagában található The Line csak egy a Neomban tervezett hiperfuturisztikus helyszínek közül. A tervek szerint a high-tech város két, 450 méter magas üveg felhőkarcoló között húzódik majd, és 9 millió embernek ad otthont. A különleges létesítmény a Vörös-tengertől a sivatagig nyúlna el, és nem mellesleg a világ legnagyobb kiterjedésű épületegyüttese lenne.

A 2034-es világbajnokságra vonatkozó hivatalos FIFA-pályázat részeként bemutatott 46 ezer férőhelyes helyszín az egyike annak a 15 stadionnak, amelyek a mérkőzéseknek adnának otthont. A stadion építésének megkezdését 2027-re tervezik, a befejezést pedig 2032-re. A The Line felülvizsgálata miatt, többek közt, most ennek a sorsa is megkérdőjeleződött.

Síparadicsom, vitorláskikötő, luxussziget, kereskedelmi csomópont – csak pár a tervek közül

A Neom projekt részeként, a The Line mellett, több másik régióban is fejlesztenek. A tervek szerint Oxagon vízen lebegő városa a fejlett és tiszta iparágak központja és létfontosságú kereskedelmi csomópont lenne. Trojena hegyeire síparadicsomot képzeltek, Sindalahban jacht- és vitorláskikötő épül luxushotelekkel és a világmárkák üzleteivel, míg az Akabai-öböl partvidékén a Magna turisztikai központ és nemzeti park kapna helyet.

Bár a szakértők szerint a Neom a szaúdi finanszírozási nehézségek ellenére is meg fog megvalósulni, de valószínűleg kisebb léptékben és hosszabb idő alatt, mint eredetileg tervezték.

Ráadásul az sem segíti elő a munkát, hogy a projektet emberi jogi szervezetek is bírálták már. 2024-ben az ALQST számolt be arról, hogy három férfit halálra ítéltek, miután „erőszakkal kilakoltatták” őket az építkezések útjából. Bár Szaúd-Arábia később az ENSZ-nek tagadta ezeknek a visszaéléseknek a megtörténtét.

