Még el sem indult az Otthon Start Program, de már nagyon viszik a lakáshiteleket

A májusinál kissé visszafogottabb, de így is nagyon erős keresletet hozott a június a lakossági hitelpiacon – derül ki a Magyar Nemzeti Bank (MNB) csütörtökön közzétett adataiból.

Az Otthon Start Program tovább emelheti a fordulatot a lakossági hitelpiacon / Fotó: Vémi Zoltán

A jegybank statisztikái szerint a lakáshiteleknél fennmaradt az elmúlt hónapokra jellemző erős kereslet, igaz, a júniusban regisztrált, 143,7 milliárd forint értékű új szerződés kissé – egész pontosan ötmilliárd forinttal – elmaradt az egy évvel korábbitól.

A személyi kölcsönöknél hasonlóan alakult a helyzet: az új szerződések volumene ugyan hétmilliárd forinttal visszaesett májushoz képest, így is megközelítette a 93 milliárd forintot, ami igen figyelemre méltó eredmény.

A babaváró hitelnél ezúttal bő 18 milliárd forintnyi új szerződést tudtak kötni a bankok, ami mind havi, mind éves összehasonlításban kisebb csökkenést tükrözött. A januárban megjelent, a már dolgozó fiatalok támogatását célzó munkáshitel iránt viszont egyelőre hónapról hónapra csökken a kereslet: júniusban bő 13 milliárd forintnyi új szerződést regisztrált az MNB, szemben az egy hónappal korábbi, közel 17 milliárddal.

Új lendületet hozhat az Otthon Start Program elindulása

Az év első fele viszont több szempontból is új csúcsokat hozott a stabilan erősnek mondható kereslet miatt. Így volt ez a lakáshiteleknél is, amelyeknél az új szerződések összege meghaladta a 809 milliárd forintot, amelynek alapján borítékolható, hogy idén sikerül majd túlszárnyalni a 2024-ben mért, 1351 milliárdos volument. Ráadásul a szeptemberben induló Otthon Start Program friss lendületet is adhat a piacnak.

A személyi kölcsönöknél szintén hihetetlen számokat mutatnak a statisztikák: az év első felében már 527,3 milliárd forint értékben kötöttek szerződéseket a bankok, amely drasztikus, 42 százalékos emelkedés 2024. első hat hónapjához képest. Ráadásul az MNB adatai szerint már most több fogyott a személyi kölcsönökből, mint 2023-ban összesen. A babaváró hitelnél viszont viszonylag szerényen alakul a kereslet, a hat hónap alatt megkötött, 106,5 milliárd forintnyi szerződés bő 13 százalékkal elmaradt az egy évvel korábbitól. A szabad felhasználású jelzáloghitelek piaca viszont meglepően élénk: itt már több mint 53 milliárd forintot helyeztek ki a bankok, ami ugyan fél év alatt egyáltalán nem sok, még így is közel 30 százalékkal több az egy évvel korábbinál. Szintén figyelemre méltó, hogy történetének hatodik hónapjának a végére a munkáshitel kihelyezései már megközelítették a 107 milliárd forintot, ami egyáltalán nm elhanyagolható volumen.