Tervezetnél később lesz szükség Paks II. óriási éttermére, de egy látványos változás hamar megtörténhet

Nem épül meg 2025. november 20-ig a két új paksi atomerőműblokk létesítéséhez szükséges igazgatási és kiszolgáló épületkomplexum 500 fős étterme és főzőkonyhája. Ezért a beruházó Paks II. Zrt. arra kérte az Országos Atomenergia Hivatalt (OAH), hogy hosszabbítsa meg a létesítmény építési engedélyének hatályát.

Az országnak szüksége van Paks II. áramára / Fotó: Paks II.

Az OAH engedélyét ugyanis számos olyan létesítmény építéséhez meg kell szerezni, amelyben ugyan nem folyik nukleáris tevékenység, de közvetve kapcsolatban áll vele. Márpedig az adott étteremre és konyhára egy új atomerőmű építése során lesz szükség.

A kérelemre most kiadott engedély 2028. november 20-ig érvényes. Ennél az étterem és a konyha persze felépülhet korábban is, átadása nyilván igazodik az atomerőmű-beruházáson dolgozók számához.. A hivatal határozata emlékeztet, hogy a most felülírt, 2025. novemberi határidő is már egy módosítás eredménye, az előző átadási időpont 2023. november 20. volt.

A beruházás az eredetileg meghatározottnál lassabban halad a külső körülmények változása, fékező hatása miatt, ezekről a Világgazdaság rendre beszámolt. Legutóbb Joe Biden korábbi amerikai elnök kormánya gátolta a munkát azzal a 2024. novemberi döntésével, hogy szankciós listára tette az orosz Gazprombankot, nyomásgyakorlásként az Ukrajnát 2022-ben lerohanó Oroszországra. E szankció azért okozott nehézséget, mert a Paks II.-projekt finanszírozási modelljében fontos szerepe volt a Gazprombanknak.

Elhárultak az akadályok

A magyar energiaellátás szempontjából kulcsfontosságú atomerőmű-építést fékező tilalmat csak a közelmúltban oldotta fel az új amerikai elnök, Donald Trump kormánya a magyar kormány tavaly decemberi kérése nyomán. A Gazprombank elleni szankciók alóli felmentés néhány hete, 2025. június 27-én érkezett.

Nemrég lezárult egy kényszerpihenő is: az OAH júniusban engedélyezte, hogy folytatódjon a munka az atomerőmű 5. blokkja munkagödrének teljes területén. Januárban ugyanis leállította a kivitelezést a gödör egyes részein,

ahol beomlás történt,

és levált a talajszilárdított tömb egy része.

Az atomhivatal mostani, az építési engedélyt meghosszabbító engedélyére a beruházást fékező korábbi események miatt volt szükség, mára azonban a munkák újbóli belendülésénél tartunk.