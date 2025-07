Csányi: Magyarországnak euróra és kiszámíthatóságra van szüksége

Az euró bevezetését sürgette a Bloombergnek nyilatkozva az OTP vezérigazgatója. Csányi Péter, az elnök Csányi Sándor fia, idén tavasszal foglalta el a vezérigazgatói posztot.

Az euró bevezetését szorgalmazta az OTP vezérigazgatója / Fotó: Shutterstock

Diszkonttal forog a bankpapír

Magyarország gazdasága, mely a világjárvány óta hol recesszióban van, hol kikerül belőle, mára elszakadt Kelet-Európától

– hangsúlyozta Csányi Péter, aki májusban vette át az OTP Bank irányítását. A jegybank lefelé módosított gazdaság növekedési előrejelzésére utalva hozzátéve:

kisebb meglepetés lenne, ha a magyar gazdaság idén 0,8 százalékkal növekedne.

Szerinte, a legfontosabb egy kiszámítható gazdasági és szabályozási környezet lenne.

Arra is kitért az OTP vezérigazgatója, hogy a lakossági bank részvényárfolyama idén szépen emelkedett, de

a részvények továbbra is diszkonttal forognak, ami a befektetői bizalom romlását tükrözi Magyarországgal szemben.

A Bloomberg emlékeztetett, hogy az OTP csütörtökön rekordszinten zárt, s a részvény idei árfolyam teljesítménye plusz 32 százalék. Jórészt ennek köszönhető, hogy a BUX index a világ egyik legjobban teljesítő benchmarkja. A részvényárfolyam kevesebb mint két év alatt megduplázódott, miközben a bank kezelt vagyona 110 milliárd euróra (127 milliárd dollárra) ugrott.

A profit kétharmadát a külföldi leánybankok termelik

Az OTP 11 országban van jelen, főként Kelet-Európában és a Balkánon. Az euróövezet tagja: Horvátország és Szlovénia, valamint Bulgária, amely jövőre várhatóan bevezeti a közös valutát, így

az OTP eszközeinek 39 százalék lesz az euróövezetben.

Az OTP továbbra is a magyar gazdaság jelképe, de egy évekig tartó felvásárlási sorozat után csökkent a belföldi kitettsége: most profitjának kétharmadát külföldi leánybankjai termelik. Az OTP továbbra is felvásárlási lehetőségeket keres, többek között olyan országokban is, ahol jelenleg nincs jelen. Emellett Ukrajnában és Üzbegisztánban is bővíteni szeretné jelenlét.

Az OTP vezérigazgatója az euróról

Az euró bevezetéséről szólva, úgy fogalmazott Csányi Péter:

Azt hiszem, az euró bevezetése nagyon kívánatos. Jót tenne nekünk, ha a következő 5-10 évben, lehetőleg öt éven belül belépnénk az eurózónába.

A Bloomberg emlékeztetett: Magyarországnak nincs az euró bevezetésére vonatkozó céldátuma, és a miniszterelnök szerint az ország nem áll készen a közös valuta bevezetésére.