Versenyfutás az aszállyal: a támogatások már segítik a vízmegtartást

Az öntözésben segítséget jelent, hogy az állam idén is átvállalja a mezőgazdasági termelők vízszolgáltatási díját, ami csaknem 10 milliárd forintot jelent.

Ugyancsak a KAP stratégiai terv keretében jelent meg a „Vízfelhasználás hatékonyságát javító fenntartható vízgazdálkodási közösségek támogatása” című pályázati felhívás is. Ez a kiírás a fenntartható vízgazdálkodási közösségek meglévő, közös érdekeltségű öntözőtelepeinek üzemeltetéséhez és új öntözésfejlesztési beruházásaik előkészítéséhez nyújt támogatást. Mégpedig abból kiindulva, hogy a rendelkezésre álló vízkészlet hatékonyabb felhasználását teszi lehetővé, ha az öntözni kívánó gazdák az öntözéshez szükséges infrastruktúrát együtt hozzák létre és együtt üzemeltetik.

Oktatással is segítik a termelőket

A tárca szerint fontos új elem a vízgazdálkodás szemléletváltásában, hogy még idén meghirdetnek egy pályázati felhívást a természetközeli élőhelyek kialakítását elősegítő nem termelő beruházások megvalósítására és azok fenntartására. Többek között part menti vízvédelmi pufferzónák és vizes élőhelyek létrehozásának támogatása is tervben van, kifejezetten magas támogatási összegek mellett. A minisztérium tervezi egy, a hosszú távú vízmegtartást ösztönző, kompenzáló támogatási intézkedés bevezetését is. Ezekhez szükséges az Európai Bizottság hozzájárulása is.

Mindezeken túl pedig a klímaváltozáshoz történő alkalmazkodásban fontos szerepet játszik a mezőgazdasági vízgazdálkodás eddigi gyakorlatának megváltoztatása, a gazdálkodói szemléletformálás és a hosszú távon fenntartható módszerek elterjesztése is. A KAP stratégiai tervben biztosított támogatások mellett az AM további aszály elleni intézkedéseket is tett. A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Környezettudományi Intézetének Öntözési és Vízgazdálkodási Kutatóközpontja (MATE ÖVKI) a tárca támogatásával térinformatikai térképet készített, amelynek alapján kiválaszthatók vízvisszatartásra a gyakorlatban is alkalmas területek.