Kihirdették az új üzemanyagárakat Magyarországon: meglepetést okozott a Mol

Megjelentek a friss nagykereskedelmi üzemanyagárak – erről a Holtankoljak.hu számolt be. Az új üzemanyagárak Magyarországon némiképp meglepetést okoznak.

Az üzemanyagár-figyelő blog szerint ugyanis a héten kedden nem változnak az üzemanyag nagykereskedelmi árak,

a benzin és a gázolaj beszerzési ára is marad a szombattól érvényes szinten.

A Holtankoljak.hu megjegyezte, "így van néhány nap nyugalom az árazásban", ez azonban nem feltétlenül tetszik a járműtulajdonosoknak. Mindesetre a jelenlegi átlagárak az alábbiak szerint alakulnak:

95-ös benzin – 588 Ft/liter,

gázolaj – 607 Ft/liter.

A mostani bejelentéssel megszakad egy sorozat: a múlt héten négy egymást követő alkalommal is részleges, illetve általános drágulás állt be a az üzemanyagok nagykereskedelmi piacán. Ez mindenképpen jó hír a fogyasztói oldalon – persze kérdés, a kiskereskedők, azaz a benzinkutasok lekövetik-e a lépést –, ugyanakkor némiképp csalódás is, miután a globális folyamatok alakulásából akár üzemanyagár-csökkentésre is lehetett számítani.

Ugyanis az üzemanyagár-képzés szempontjából meghatározó dollár-forint árfolyam múlt pénteken napközben a 350-es szintről a 340-es sávhoz közel szakadt be, ami látványos pálya és a vámháborús kezdeti időket idézi. A váltás hétfőre ugyan korrigált, de továbbra is a 345-ös szint alatt alakul.

Ráadásul a Brent olaj jegyzése is kedvezően alakult végfelhasználói szemszögből és az elmúlt napokban a hordónkénti 72 dolláros ár tartósan 69-70 dollárra mérséklődött. Hiába, mindez ezúttal kevésnek bizonyult, a Mol által dominált hazai üzemanyagpiac nagykereskedői egyelőre nem csökkentették az áraikat.

Ez azonban legkésőbb szerdán változhat, amennyiben nem következik be ellentétes trend a folyamatokban.