Vacsoracsata: a budapesti éttermek árait látva szívesebben kérjük a számlát, mint Zágrábban

Zágrábban egy olcsóbb étteremben egy főre jutó egyszerű étkezés ára 4800 forint (mintegy 12 euró) körül alakul, míg Budapesten ugyanez 4000 forintba (mintegy 10 euró) kerül. Bár nem tűnik hatalmas eltérésnek, a többfős családi étkezések vagy rendszeres ebédmenük esetén ez a különbség gyorsan érezhetővé válik – derült ki a Numbeo magyar és horvát élelmiszeradatait vizsgálva.

Olcsóbb az éttermi ebéd Budapesten, mint Zágrábban / Fotó: Hemis via AFP

Az adatokat összevetve kiderült az is, hogy két fő részére egy középkategóriás étteremben háromfogásos vacsora Budapesten körülbelül 22 000 forintba (55 euró) kerül, míg Zágrábban akár 26 000 forintot (65 euró) is elkérhetnek érte – utóbbi városban tehát akár 10 százalékkal is magasabb lehet a végösszeg.

A kisebb kiadásokban azonban Zágráb sokszor olcsóbb. Egy csésze presszókávé a horvát fővárosban 850 forint (2,12 euró), míg Budapesten 980 forint (2,40 euró) körül van. A sörárak egy kicsit magasabbak délen: a helyi sör egy korsója Budapesten átlagosan 1000, Zágrábban csupán 1170 forint euró (2,50 és 3,20 euró). Az üdítők és a víz esetén is tapasztalható 200-300 forint különbség.

Budapesten több a választék és az ebédmenü népszerű

A magyar főváros egyik előnye a széles éttermi spektrum: nemcsak a turistáknak szánt belvárosi éttermek léteznek, hanem rengeteg menüztető hely, kifőzde és street food egység is, ahol akár 5–7 euróból kihozható egy napi ebéd. Zágrábban ehhez képest szűkebb a választék az olcsóbb, de kulturált étkezési lehetőségek között.

Ráadásul Budapesten elterjedt gyakorlat az ebédidőben kínált fix áras menüajánlat, amely kifejezetten kedvező ár-érték arányt kínál, sokszor itallal együtt. Ez a formátum Zágrábban kevésbé jellemző, ott a turistás helyeken inkább az a la carte étkezés dominál, magasabb árakkal.

Turistacsapda vagy vendéglátói realitás?

Bár Zágráb nem tengerparti város, a horvát turizmus húzóereje és a nyári csúcsszezon miatt az árak megközelítik a balatoni árszintet – vagy épp meg is haladják azt. Budapesten ugyanakkor a turisták által látogatott belvárosi helyeken szintén elszállhatnak az árak, mégis nagyobb a választék a középkategóriás vagy olcsóbb vendéglátóhelyekből. Összességében ha valaki éttermi élményeket keres elfogadható áron,

Budapest továbbra is versenyképesebb,

míg Zágráb egyre inkább a nyugat-európai árszintet közelíti,

legalábbis a turisták által is frekventált éttermekben.