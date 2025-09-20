Új külföldi lánc jelent meg Magyarországon, izgulhatnak a németek: már meg is nyitotta az első boltját – videón, ahogy megrohanták a vásárlók

Bár a Rituals termékkínálatában elsősorban szépségápolási és higiénai termékek találhatók meg, akár a magyarországi Rossmann-láncnak és a dm-nek is kihívójává válhat a holland vállalat, amely most nyitotta meg első magyarországi üzletét Budapesten, a Mammut bevásárlóközpontban.
A cég üzleti filozófiájában a hétköznapok egyensúlyának megtalálása kap fontos szerepet kap, amihez egyes keleti szemléletmódokat is segítségül hívnak. Így bár a Rituals árukínálata alapján leginkább az imént említett kiskereskedelmi láncokkal rokonítható, a vállalat szerint – a fenntarthatóság mellett – cégük átfogó, holisztikus megközelítéssel a kiegyensúlyozott, egészséges életmódra, és a mindfulness szemléletre helyezi a hangsúlyt – írja az Origo.
A felfokozott érdeklődést jól mutatja, hogy a szerdai 11 órási nyitás százméteres sorokat eredményezett a budapesti plázában. Beszámolók szerint órákon át kellett sorban állni a bejutáshoz, ami miatt többen is panaszkodtak a közösségi médiában. Igaz, aki türelmes volt és szerencsés, végül kedvezményben részesült.
A vállalatot még 2000-ben alapította Raymond Cloosterman, aki korábban az Unlivernél dolgozott. A márka története egy amszterdami pincéből indult, mostanra viszont a vállalat nemzetközi céggé nőtte ki magát – hasonlóan ahhoz, ahogy az Egyesült Államokban több, szó szerint garázscégként indult technológiai vállalattal történt.
A Rituals zászlóshajó-üzlete 2020-ban nyílt meg Amszterdamban. A többszintes üzlet nemcsak termékkínálattal, hanem egy úgynevezett test- és lélekközponttal, valamint egy keleti konyhára specializálódott étteremmel is rendelkezik.
A cég magyarországi terjeszkedési terveiről egyelőre nem sokat tudni, de a 2024-ben nyújtott teljesítménye alapján elképesztő lendületben van a vállalat. Tavaly a lánc globális árbevétele 2,1 milliárd euró volt, ami 21 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit. A Rituals idén elsősorban Ázsiában folytatja a terjeszkedést, azaz új boltok nyitását és online jelenlétének erősítését, míg Európában a bővülés mellett eddigi eredményeik megőrzésére koncentrálnának.
További részletek az Origo cikkében olvashatók.
