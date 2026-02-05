Hivatalos: ezeknél a pálinkáknál most egész Magyarországon nincsenek jobbak

Az államtitkár felidézte, az Agrárminisztérium 2014-ben hirdette meg először a Nemzeti Pálinkakiválóság Programot, amelynek azóta is töretlen célja, hogy a kiváló minőségű hazai pálinkák belföldön és nemzetközileg is egyaránt ismertté váljanak. Rámutatott, ha visszatekintünk a pálinka és a törkölypálinka előállításának utóbbi 15-20 évére, jól látható, hogy jelentősen bővültek a főzdei kapacitások és fejlődtek a szakmai ismeretek – írta meg az Origo.

Tállai András, az Agrárminisztérium államtitkára a Nemzeti Pálinkakiválóság Program díjátadóján / Fotó: Pelsoczy Csaba

Tállai András kiemelte, a nevezési számok – mind a főzdék, mind a nevezett tételek tekintetében – évről évre hasonlók, ami azt bizonyítja, hogy a program stabil és megbízható népszerűségnek örvend a kereskedelmi főzdék körében.

A Nemzeti Pálinkakiválóság Program díjazottjai

A 2025-ös programra 21 főzde összesen 131 tétellel vett részt a megmérettetésen – összegez az Agrárminisztérium közleménye.

A szabályzat szerint 18 nevező 74 tétele kapott minősítést:

21 tétel nyerte el a TOP Pálinkakiválóság címet,

39 tétel kapott Pálinkakiválóság minősítést,

míg az arany minősítésű gin, vodka, whisky, párlat és likőrök száma 8,

az ezüst minősítésűeké pedig 6 volt.

A további díjazottakról itt olvashat bővebben.