Napjaink közvetlen külföldi tőkeberuházásai (FDI) sok mindent elárulnak arról, milyen útvonalakon fog zajlani a világkereskedelem a jövőben. Az újonnan bejelentett FDI-projektek alapján kibontakozni látszik egy meghatározó trend, amely szerint a zöldmezős FDI geopolitikai távolsága évek óta jelentős csökkenést mutat. Ezt a „távolságot” jellemzően az ENSZ Közgyűlésében lezajlott szavazások mintázatai alapján mérik.

A trendet jól jelzi, hogy 2010 és 2025 között a fejlett országok külföldre irányuló működőtőke-beruházásaiban Kína részesedése 10 százalékról 2 százalékra esett vissza, miközben a fejlett gazdaságok – amelyek geopolitikai szempontból többnyire az Egyesült Államokhoz húzó államokként vannak elkönyvelve – egymás közti FDI-áramlásának aránya 35 százalékról 45 százalékra nőtt. A nemzetgazdaságok és a vállalatok tehát úgy igyekeznek megteremteni jövőbeni ipari versenyképességük alapjait, hogy az minél ellenállóbb legyen az erősödő geopolitikai feszültségekkel szemben.

Geopolitika rajzolja át az FDI és a kereskedelem világtérképét / Fotó: Snapshots Profile / Shutterstock

A globális értékláncok átrendeződésének egyik fő mozgatórugója jelenleg, hogy a világ két legnagyobb gazdasága új stratégia mentén igyekszik terelni az FDI-áramlásokat. Évtizedeken keresztül az USA a kifelé irányuló FDI-t ösztönözte azért, hogy vállalatai nemzetközi versenyképessége növekedjen, illetve hozzáférést nyerjenek a távoli piacokhoz, Kína pedig ellenkező módon, éppen a beáramló FDI-tól várta iparosodását és gazdaságának integrálódását a globális termelési hálózatokba. Mindkét ország esetében a külső környezet változása hozta el ezeknek a hagyományos stratégiáknak a végét. Egyrészt a hazai ipar leépülése kockázattá vált az USA számára, mivel Kína az Egyesült Államok riválisává nőtte ki magát, és így a jövő iparágaiban a tőle való importfüggést biztonsági kockázatként értékelik Washingtonban. Az ország stratégiai válasza pedig az újraiparosítás, elsősorban a beáramló FDI ösztönzése révén. Kína esetében pedig a külföldi piacokhoz és technológiához való hozzáférés nehezebbé válása veszélyezteti a gazdaságstratégiai célok elérését, a kínai cégek külföldi beruházásai pedig részben ezeknek a kihívásoknak a kezelését szolgálják.

Az irányváltás hatása mindkét ország esetében már a statisztikákban is megmutatkozik, Kínából ma több FDI áramlik ki, mint amennyi az országba érkezik, az USA-ban pedig csökken a beáramló és a kiáramló működő tőke volumene közti különbség.

Ezeknek a változásoknak az eredményeként egyes becslések szerint 2035-ig a világkereskedelem több mint 30 százaléka más kereskedelmi útvonalakra terelődhet át. Napjaink FDI-áramlásainak térképe – különösen a gazdaság jövőbeni versenyképességét és biztonságát meghatározó iparágakban – szintén olyan jövőt jelez előre, amelyben erősödik vagy gyengül bizonyos országok és régiók közti gazdasági kapcsolat.