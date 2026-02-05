Megtört a jég? Újraindulnak az amerikai–orosz katonai egyeztetések – az ukrajnai háború kirobbanása óta nem volt erre példa

Az Egyesült Államok és Oroszország megállapodott a magas szintű katonai kapcsolattartás újraindításáról, amelyet a 2022-ben kirobbant ukrajnai háború miatt szakítottak meg. A lépés célja a félreértések és az eszkaláció elkerülése egy rendkívül feszült geopolitikai környezetben, ám az amerikai–orosz kapcsolatok újjáépítése a béketárgyalásokat is megkönnyíti.

Kifizetődik Trump és Putyin folyamatos egyeztetése: Abu-Dzabiban sikerült újraindítani az amerikai–orosz katonai egyeztetéseket, amelyek 2022-ben szakadtak meg / Fotó: Anadolu via AFP

Az Egyesült Államok és Oroszország megállapodott a magas szintű katonai párbeszéd újraindításáról – közölte csütörtökön az amerikai hadsereg. A döntés Abu-Dzabiban tartott egyeztetések eredménye, és azt jelzi, hogy Washington és Moszkva egyre több területen kezdi el a kapcsolatok normalizálását.

Nem lesz második amerikai–orosz hidegháború

A katonai kapcsolattartást az Egyesült Államok közvetlenül azelőtt függesztette fel, hogy Oroszország 2022-ben megindította támadását Ukrajna ellen. Az azóta zajló háború a második világháború óta a leghalálosabb konfliktus Európában, valamint egyben a Nyugat és Moszkva közötti legélesebb szembenállás a hidegháború óta.

Az amerikai közlemény szerint a párbeszéd helyreállításának elsődleges célja a félreértések és a nem szándékolt eszkaláció elkerülése. A washingtoni álláspont hangsúlyozza: a katonai csatornák fenntartása hozzájárulhat a globális stabilitáshoz és a feszültségek csökkentéséhez, miközben nagyobb átláthatóságot teremt a felek között.

A megállapodást az amerikai európai parancsnokság vezetője, Alexus Grynkewich tábornok hozta tető alá magas rangú orosz és ukrán katonai tisztviselőkkel Abu-Dzabiban.

Bár a háború kitörése után a hivatalos katonai párbeszéd megszakadt, a felek mindvégig fenntartottak egy vészhelyzeti „forródrótot” az azonnali incidenskezelés érdekében.

A katonai csatornák újranyitása egybeesik azzal, hogy Donald Trump amerikai elnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök az elmúlt időszakban több alkalommal is közvetlenül egyeztetett egymással. Bár áttörésről egyelőre nem beszélhetünk, a mostani lépés egyértelmű jelzés: a felek legalább a legveszélyesebb félreértések elkerülésében érdekeltek.