Deviza
EUR/HUF379,94 +0,08% USD/HUF322,58 +0,26% GBP/HUF436,68 -0,52% CHF/HUF414,59 +0,17% PLN/HUF89,9 -0,12% RON/HUF74,62 +0,13% CZK/HUF15,66 +0,56% EUR/HUF379,94 +0,08% USD/HUF322,58 +0,26% GBP/HUF436,68 -0,52% CHF/HUF414,59 +0,17% PLN/HUF89,9 -0,12% RON/HUF74,62 +0,13% CZK/HUF15,66 +0,56%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX129 819,11 -2,62% MTELEKOM1 976 -2,42% MOL3 980 -3,16% OTP40 360 -3,1% RICHTER11 330 -1,39% OPUS549 -0,18% ANY7 640 -0,26% AUTOWALLIS171 -1,16% WABERERS5 360 +0,75% BUMIX10 241,01 -0,64% CETOP4 271,69 -2,12% CETOP NTR2 675,89 -2,12% BUX129 819,11 -2,62% MTELEKOM1 976 -2,42% MOL3 980 -3,16% OTP40 360 -3,1% RICHTER11 330 -1,39% OPUS549 -0,18% ANY7 640 -0,26% AUTOWALLIS171 -1,16% WABERERS5 360 +0,75% BUMIX10 241,01 -0,64% CETOP4 271,69 -2,12% CETOP NTR2 675,89 -2,12%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
tűz
Oroszország
Volkswagen
gyár
Tenet

Kigyulladt a Volkswagen legendás gyára Oroszországban, már kínai autók készülnek benne: brutális számokat közölt a kormányzó

Egy hete óriási tűz pusztított az oroszországi kalugai régió egyik legnagyobb autógyárában, amelyet a Volkswagen hagyott hátra 2023-as kivonulása után. Az orosz Tenet autómárkát is itt kezdték gyártani, amelynek gyártása idén rekordot döntött: már 115 000 járműnél tartanak és a tűz ellenére teljes kapacitással üzemelnek.
Csókási Annamária
2026.02.05, 20:16
Frissítve: 2026.02.05, 22:11

Oroszország kalugai régiójában tavaly több mint 140 000 járművet szereltek össze, idén azonban túl akarják szárnyalni ezeket a számokat — közölte Vlagyiszlav Sapsa, a Kalugai régió kormányzója. 

tatai utca, tűz, tűzoltó orosz
Az oroszországi Kaluga régióban működő autógyár egy héttel korábban még hatalmas lángokban állt. / Fotó: FKI 

Tűz ütött ki a volt Volkswagen gyárban Oroszországban

A kalugai régióban gyártott Tenet autómárka új rekordot tervez állítani, idén a kínálat négy modellre bővül: a Tenet T4, T7 és T8 mellett egy nagyméretű, összkerékhajtású családi modell, a T9 is megjelenik. Január 28-án reggel azonban tűz ütött ki a volt Volkswagen gyárban. A lángok 700 négyzetméteres területet fedtek le. Tizenkét tűzoltóautót és 44 tűzoltót riasztottak a tűz eloltására. Kora délutánra a tüzet teljesen eloltották. A balesetben senki sem sérült meg.

A kalugai üzem helyzete stabilizálódott. A gyártóüzemeket és a járműgyártó sort a történtek nem érintették, a gyártási folyamat zavartalan. Az üzem visszatért a normál működéshez

– nyilatkozták az AGR képviselői.

A tűz hivatalos okát még nem állapították meg. A Telegram Shot csatorna meg nem erősített jelentései szerint a tűz egy habanyag-újrahasznosító gépben csapott fel. A Kalugai Területi Ügyészség vizsgálatot indított az AGK Kft. raktárában keletkezett tűz ügyében. A tűz az autógyár egyik műhelyében keletkezhetett. 

Kínaiaknak adták el a gyárat

 A Volkswagen 2023-ban kivonult az orosz piacról, és eladta üzletágát orosz forgalmazójának, az Avilonnak, amely becslések szerint 135 millió dollárt fizetett a VW orosz üzletágáért. 

A Volkswagen állítólag több mint 800 millió dollárt fektetett a kalugai gyár építésébe

a Russia's Pivot to Asia jelentése szerint.

A Tenet az új orosz szupermárka

Az Avilon leányvállalata, az AGR Holding LLC és a kínai Defetoo közös technológiai partnerségi megállapodást írt alá a Tenet márkájú autók gyártására. A Defetoo a kínai Chery autógyártó része. A Tenet járművek átalakított, orosz változatai lesznek a kínai márkának.  Shapsha elmondta, hogy „a gyártás elindításának előkészületei folyamatban vannak. Sok szisztematikus munka áll előttünk a lokalizáció szintjének következetes növelésével, a nagy egységek összeszerelésétől a teljes ciklusú gyártásig. 

A tervek szerint 2025 második negyedévében indul el az autók sorozatgyártása.

A Tenet márka, amelynek gyártása meghaladta a 115 000 darabot nagyban hozzájárult a rekorderedményekhez. A gyár éves kapacitása 225 000 jármű. Tekintettel arra, hogy a Tenet gyártása tavaly nyáron kezdődött, elmondható, hogy a gyár jelenleg teljes kapacitással működik.

Megalázta Putyint az orosz autóipar, az egész világ rajtuk nevet: kínai óriásgyártó támaszthatja fel a legendás szovjet márkát

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu