Túljártak Ursula von der Leyen eszén: mégsem maradnak Volkswagen nélkül az oroszok, filléres új autók jelentek meg – olcsóbban adják, mint a Ladát

Miközben az orosz autópiacon folyamatosan drágulnak a modellek, most egy váratlan ajánlat borzolja a kedélyeket. Megjelent ugyanis egy új Volkswagen szedán, amely olcsóbb, mint a legkedvezőbb árú Lada Vesta.

Ritka jelenség az orosz piacon: az új Volkswagen Lavida XR kevesebbe kerül, mint egy Lada, ami komoly fejtörést okozhat a helyi gyártónak / Fotó: AFP

Megkezdődtek az új Volkswagen Lavida XR szedán eladásai Oroszországban, méghozzá meglepően alacsony áron.

Egyes hirdetések szerint az autó már 1,43 millió rubeltől elérhető, ami jelenleg kevesebb, mint a frissített 2026-os LADA Vesta belépő szintű ára.

Összehasonlításképpen: a megújult Lada Vesta Comfort kivitele 1,581 millió rubelnél indul, míg a csúcsfelszereltségű Techno változat ára már 2,02 millió rubelig kúszik fel. Ebben a fényben a Volkswagen ajánlata különösen figyelemre méltó.

Műszaki téren nincs választási lehetőség: minden Lavida XR ugyanazzal a hajtáslánccal készül. A motor egy 1,5 literes, 110 lóerős szívó benzines EA211, amely rokonságban áll a korábban Oroszországban gyártott Skoda és Volkswagen modellek 1,6-os erőforrásaival. A motorhoz klasszikus, hatfokozatú automata váltó kapcsolódik.

Kínából érkezik, de Volkswagen emblémával

Az Avtonovostidnya szerint a Lavida XR összes példánya Kínából érkezik Oroszországba, ahol a modellt egy vlagyivosztoki cég kínálja rendelésre. A felszereltségi szinteket a hirdetések nem részletezik, de a képek alapján a szedán rendelkezik digitális műszeregységgel, érintőképernyős infotainment rendszerrel, légkondicionálóval, többfunkciós kormánykerékkel és könnyűfém felnikkel.

Ugyanakkor a kedvező ár kompromisszumokkal jár: a Lavida XR-ből hiányzik a kétzónás klíma, a kulcs nélküli nyitás, az indítógomb, valamint több olyan extra, amely a magasabb kategóriájú modellekben már alapnak számít.

A Lavida XR megjelenése ráadásul nem elszigetelt eset. Korábban már beszámoltak arról is, hogy moszkvai és vlagyivosztoki cégek Volkswagen T-Cross crossovereket is elkezdtek magánimportban kínálni.

Ezek a Kínában gyártott modellek 1,4 millió rubeltől érhetők el, tovább erősítve azt a trendet, hogy a kínai gyártású nyugati márkák egyre nagyobb teret nyernek az orosz piacon.

Az üzenet egyértelmű: a Volkswagen Kínán keresztül tér vissza Oroszországba, és most már árban is komoly kihívást jelent a Ladának.