Egyetemi autonómia mindenekfelett: Hankó Balázs szerint a kormány a falig ment a védelmükben – a Pannónia program sikere is ezt bizonyítja

„A magyar egyetemek autonómiája nem lehet alku tárgya” – hangsúlyozta Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter közösségi oldalán. Bejegyzésében világossá tette: a kormány nem nyilatkozatokban, hanem konkrét tettekben védi a felsőoktatás és a hallgatók érdekeit.

Hankó Balázs leszögezte, hogy a magyar egyetemek autonómiája nem lehet alku tárgya, az intézményeket pedig tettekkel, és nem szavakkal kell védeni / Fotó: Hatházi Tamás

Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter a közösségi oldalán arra hívta fel a figyelmet, hogy az Erasmus-program körüli vita világossá tette:

kik állnak valóban a magyar egyetemisták és az egyetemi autonómia mellett, és kik Brüsszel politikai elvárásait képviselik.

Szerinte hat magyar egyetem jogi úton védi saját autonómiáját és a hallgatók jogait az uniós intézményekkel szemben, míg vannak olyan megszólalók, akik inkább elhallgattatnák a vitát és Brüsszel oldalára állnak a kérdésben.

A miniszter élesen bírálta Tarr Zoltánt, akit azzal vádolt, hogy nem az egyetemek, hanem külföldi politikai szereplők – például Ursula von der Leyen és Manfred Weber – érdekeit védi. Hankó Balázs szerint az elmúlt években végrehajtott egyetemi átalakítások megerősítették a felsőoktatást, és biztosították a fiatalok karrierlehetőségeit, míg az Erasmus körüli támadások nem az autonómiáról, hanem politikai alkukról és külső befolyásról szólnak.

A kultúráért és innovációért felelős miniszter szerint ma sokan megelégszenek látványos gesztusokkal, háttéralkukkal és politikai pózokkal, miközben valódi munkát nem végeznek.

Hankó Balázs egy következő Facebook-bejegyzésében kijelentette: nem igényel különösebb erőfeszítést egy ügy elhallgattatása zárt ajtók mögött, ahogyan az sem, ha valaki közel két év után egyetlen fotó kedvéért „dolgozni” kezd. Ez azonban szerinte kevés, hiteltelen, és ezt már mindenki pontosan látja.

A miniszter ezzel szemben hangsúlyozta:

a magyar kormány tárgyalt, megoldásokat keresett, és egészen addig ment el, amíg az egyetemek autonómiája engedte.

Szerinte minden felmerülő aggályt kezeltek, szabályoztak és végigvitattak – de van egy határ, amelyen túl nem hajlandók engedni.

Ez a határ a magyar felsőoktatás jövője. Hankó Balázs világossá tette: a kormány nem hajlandó a nemzet erejét és jövőjét jelentő egyetemeket idegen kézbe adni, elutasítja a rektorokkal szembeni, összeférhetetlenségnek álcázott, politikailag motivált eljárásokat, és nem támogatja azt sem, hogy az felsőoktatás fenntartása civil szervezetekhez kerüljön.