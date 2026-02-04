Emlékszünk még? 24 éve ezt mondta Lendvai Ildikó: „Lassan mondom, hogy Orbán Viktor is megértse, nem lesz gázáremelés.” Most pedig ezt halljuk Kapitány Istvántól: „A Tisza megtartja és ki is terjeszti a rezsicsökkentést.” Annak ellenére mondják ezt most, hogy tavaly a sajtóból megismert, Tisza Párthoz köthető konvergenciaprogramban is azt olvashattuk, hogy ki kell vezetni, sőt, erről beszél szinte minden szakértőjük, még maga a párt elnöke is „humbugnak” nevezte. Ezek után érezzük, hogy a Kapitány István szavainak ugyanolyan valóságalapja van csak, mint Lendvai Ildikó negyedszázaddal ezelőtti mondatának. Ez igazán orwelli kettős beszéd. Sőt még annyival árnyaltabb a helyzet, hogy Kapitány mellette persze arról is beszél, hogy le kell válni az orosz gázról és olajról, s meg kell szüntetni a szektorális különadókat. Ez mind együtt nem megy!

A rezsicsökkentés és a közvetlen hatása / Fotó: Kamil Zajaczkowski / Shutterstock

Majdnem negyedszázada változatlanul a választási kampány egyik fő témája a rezsi. Vizsgáljuk meg közelebbről a rezsicsökkentés előzményeit és hatásait!

A rezsicsökkentés előzményei

2002–2010 között a baloldal kormányai a gáz árát 15, az áramét pedig 9 alkalommal emelték, az áram ára megduplázódott, a gázé pedig háromszorosára nőtt, miközben az infláció 50,8 százalék volt. Így a lakossági energia árszínvonala az uniós átlagár közel 90 százaléka lett, a lakosság vásárlóerejét figyelembe véve pedig nálunk volt a legnagyobb a tagállamok között. A teljes lakossági fogyasztás 9,9 százalékára emelkedett a háztartási energia részaránya, a nyugdíjasok esetében 17, az alacsony jövedelmű háztartásoknál pedig 15,6 százalék lett.

A rezsicsökkentés és a közvetlen hatása

2010-ben az Orbán-kormány egyik első intézkedése befagyasztotta az energiaárakat, majd 2013-tól elindult a rezsicsökkentés, azaz előbb 10, majd 11,1 százalékkal mérsékelte a kormány az árakat. A rezsicsökkentést az IMF-hitelek visszafizetésének évében lehetett csak elindítani, hiszen mindenki támadta. Az unió 2015-től már kötelezettségszegési eljárást is indított miatta. Máig is szinte minden országajánlásban szerepel, hogy ki kell vezetnünk.