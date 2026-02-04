Deviza
Technológiaváltás az autómosásban – kevesebb víz, több lehetőség (X)

A víztakarékos autómosás ma már nem kompromisszum: kevesebb vízzel, rugalmas működéssel kínál alternatívát a klasszikus mosókkal szemben. A Világgazdaság podcastjében Maróti Árpád, a Greenline Clean alapítója arról beszélt, hogyan bővíthető a modell franchise-rendszerben, miként működik céges flottáknál, és hogyan válik a legjobb megoldássá azok számára, akiknek az autómosás eddig csak időigényes teher volt.
A podcast vendége: Maróti Árpád, a Greenline Clean alapítója és tulajdonosa
Szerkesztő: Hajdu Gréta
2026.02.04, 17:00

Az autómosás sokáig fix helyhez és jelentős vízfelhasználáshoz kötődött. A víztakarékos technológiák azonban ezt a modellt kezdik felülírni: nemcsak abban, mennyi víz fogy, hanem abban is, hol és milyen logika mentén működik a szolgáltatás. A minimális vízigény lehetővé teszi, hogy az autótisztításra ott nyíljon lehetőség, ahol az autók amúgy is állnak – irodaházak parkolóiban, lakóparkoknál vagy vállalati telephelyeken –, nem csak ott, ahol egy klasszikus mosót infrastruktúrával együtt meg lehet építeni.

A teljes beszélgetés itt tekinthető meg:

 

Autómosás nanotechnológiával

A Greenline Clean megoldása nem víz nélküli és nem „száraz” mosást takar: használnak vizet, csak töredékét annak, amit a hagyományos technológiák igényelnek. 

A tisztítás alapja nanométeres mérettartományban előállított anyagokra épül, amelyek a szennyeződés és a karosszéria közé jutva fellazítják a koszt, miközben védőréteget képeznek a felületen.

 Az eredmény nemcsak tiszta, hanem védett karosszéria, amely a tapasztalatok szerint hosszabb ideig megőrzi az állapotát.

Flottatisztítás tervezhetően

A modell egyik kulcseleme a kényelem. Azoknak az autósoknak a körében különösen népszerű, akiknek az autómosás nem kikapcsolódást, hanem időigényes feladatot jelent. A szolgáltatás jellemzően munkaidőben történik, az autó parkolása közben, külön szervezés és várakozás nélkül. 

Ez a logika a vállalati ügyfeleknél még hangsúlyosabb: a flottatisztításnál egyre inkább az a cél, hogy az autótisztítás céges szinten egységes, rendszeres karbantartási folyamattá váljon, ne csak eseti megoldássá.

A céges autók így előre tervezhető ritmusban kapnak tisztítást, miközben a működés nem terheli plusz adminisztrációval a vállalatokat. Az időpontfoglalás a myGreenline applikáción keresztül történik, és összehangolható az is, hogy egy helyszínen egyszerre több autót tisztítsanak meg.

Így lehetsz te is partner

A növekedés franchise-rendszerben zajlik. A cél az, hogy a szolgáltatás Magyarországon minden 20 ezer főnél nagyobb településen elérhető legyen, a kisebb városokban pedig ott is megoldást kínáljon, ahol egy hagyományos autómosó gazdaságosan nem működtethető. Külföldön Ausztriában és Svájcban is tervben van a Greenline Clean szolgáltatásának további területekre való kiterjesztése.

A modell lényege minden piacon azonos: a vízhasználat csökkentése, amely egy rugalmasan működtethető, jól skálázható autómosási rendszert garantál.

