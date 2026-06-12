Fordulat a magyar lakáspiacon: eltűnnek a befektetők, tarolnak az elsőlakás-vásárlók

A felpattanó kereslet ellenére továbbra sem érkezett meg az áttörés a hazai ingatlanpiacon: a Duna House Ingatlanpiaci Barométere szerint májusban ugyan javult a piaci hangulat, de a magas árszint továbbra is visszatartja a vásárlókat.

Fordulat a magyar lakáspiacon / :Fotó: Studio Romantic

Eközben az Otthon Start program jelentősen átrendezte a fővárosi keresletet, a befektetők helyét egyre inkább az első lakásukat vásárló fiatalok veszik át.

A Duna House friss elemzése szerint májusban az ingatlanpiaci aktivitást mérő index 74 pontra emelkedett, ami ugyan javulást jelent a márciusi–áprilisi mélyponthoz képest, de továbbra is visszafogott piaci környezetet jelez.

A legjelentősebb változást az Otthon Start program hatására a budapesti vevők összetételében figyelték meg.

Az első lakásukat vásárlók aránya egy év alatt 26 százalékról 36 százalékra nőtt,

miközben a befektetési célú vásárlások aránya 42 százalékról 30 százalékra csökkent. A piac motorját így egyre inkább a saját otthont kereső, dolgozó fiatalok adják.

Ezt a tendenciát a korosztályi adatok is alátámasztják: a 20 és 40 év közötti vásárlók súlya 34 százalékról 45 százalékra emelkedett. Az eladói oldalon ugyanakkor továbbra is a befektetési célból vásárolt ingatlanok értékesítése a leggyakoribb, ami arra utal, hogy a befektetők inkább kiszállnak a piacról, mintsem új pozíciókat építenének.

Vidék és Budapest között ugyanakkor jelentős különbség mutatkozik: vidéken nem figyelhető meg hasonló átrendeződés, mivel ott az első lakást vásárló, alkalmazotti kör korábban is meghatározó szerepet töltött be.

Az árdinamikában a legnagyobb változás a kelet-magyarországi panelpiacon történt. A régióban a négyzetméterárak egy év alatt olyan mértékben emelkedtek, hogy már meghaladták a nyugat-magyarországi szinteket, gyakorlatilag megszüntetve a korábbi kelet–nyugati árkülönbséget.

Budapesten továbbra is a használt téglaépítésű lakások drágulása húzza a piacot, különösen a belsőbb városrészekben.

Az értékesítési idők alakulása vegyes képet mutat. A fővárosi panelpiacon az ingatlanok eladása lassult az egy évvel korábbihoz képest, míg a vidéki panelek és a budai, illetve belvárosi téglaépítésű lakások esetében gyorsabb tranzakciókat mértek.