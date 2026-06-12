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Fordulat a magyar lakáspiacon: eltűnnek a befektetők, tarolnak az elsőlakás-vásárlók

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Budapesten az első lakásukat vásárlók vették át a vezető szerepet a befektetőktől. A lakáspiacot a magas ingatlanárak továbbra is fékezik.
VG
2026.06.12, 10:12
Frissítve: 2026.06.12, 12:23

A felpattanó kereslet ellenére továbbra sem érkezett meg az áttörés a hazai ingatlanpiacon: a Duna House Ingatlanpiaci Barométere szerint májusban ugyan javult a piaci hangulat, de a magas árszint továbbra is visszatartja a vásárlókat. 

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Fordulat a magyar lakáspiacon /  :Fotó: Studio Romantic

Eközben az Otthon Start program jelentősen átrendezte a fővárosi keresletet, a befektetők helyét egyre inkább az első lakásukat vásárló fiatalok veszik át.

A Duna House friss elemzése szerint májusban az ingatlanpiaci aktivitást mérő index 74 pontra emelkedett, ami ugyan javulást jelent a márciusi–áprilisi mélyponthoz képest, de továbbra is visszafogott piaci környezetet jelez.

A legjelentősebb változást az Otthon Start program hatására a budapesti vevők összetételében figyelték meg. 

Az első lakásukat vásárlók aránya egy év alatt 26 százalékról 36 százalékra nőtt, 

miközben a befektetési célú vásárlások aránya 42 százalékról 30 százalékra csökkent. A piac motorját így egyre inkább a saját otthont kereső, dolgozó fiatalok adják.

Ezt a tendenciát a korosztályi adatok is alátámasztják: a 20 és 40 év közötti vásárlók súlya 34 százalékról 45 százalékra emelkedett. Az eladói oldalon ugyanakkor továbbra is a befektetési célból vásárolt ingatlanok értékesítése a leggyakoribb, ami arra utal, hogy a befektetők inkább kiszállnak a piacról, mintsem új pozíciókat építenének.

Vidék és Budapest között ugyanakkor jelentős különbség mutatkozik: vidéken nem figyelhető meg hasonló átrendeződés, mivel ott az első lakást vásárló, alkalmazotti kör korábban is meghatározó szerepet töltött be.

Az árdinamikában a legnagyobb változás a kelet-magyarországi panelpiacon történt. A régióban a négyzetméterárak egy év alatt olyan mértékben emelkedtek, hogy már meghaladták a nyugat-magyarországi szinteket, gyakorlatilag megszüntetve a korábbi kelet–nyugati árkülönbséget.

Budapesten továbbra is a használt téglaépítésű lakások drágulása húzza a piacot, különösen a belsőbb városrészekben.

Az értékesítési idők alakulása vegyes képet mutat. A fővárosi panelpiacon az ingatlanok eladása lassult az egy évvel korábbihoz képest, míg a vidéki panelek és a budai, illetve belvárosi téglaépítésű lakások esetében gyorsabb tranzakciókat mértek.

A kereslet súlypontja is elmozdult: a korábban befektetők által kedvelt belső kerületek helyett egyre nagyobb érdeklődés mutatkozik a budai városrészek és a nagyobb alapterületű lakásokat kínáló kerületek iránt. Ez szintén azt jelzi, hogy a vásárlók egyre inkább saját használatra keresnek ingatlant.

A Duna House szerint az Otthon Start program tavaly őszi bevezetése jelentős árfelhajtó hatást gyakorolt a piacra, amely az ingatlanárakat a megfizethetőség határáig emelte. Bár az árnövekedés lendülete mára kifulladt, az eladók továbbra is ragaszkodnak a kialakult magas árszintekhez.

Ennek következtében az idei évben a forgalom és a kereslet összességében visszafogott maradt, és a márciusi átmeneti élénkülést leszámítva továbbra sem látszik olyan erős keresleti hullám, amely érdemben felpörgethetné a hazai ingatlanpiacot.

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