Küszöbön a nukleáris forradalom?

Az elmúlt időszakban több érdekes írás is napvilágot látott a TerraPower nevű cégről, amely forradalmasíthatja az elterjedt nukleáris technológiát. Az amerikai energiahivatal által támogatott társaságba Bill Gates és más kockázati tőkések is tetemes összeget fektettek be.

Az utazó hullámreaktornak (angolul TWR – traveling wave reactor) számottevő előnyei vannak a mostani technológiához képest, többek között nem igényel dúsított uránt, és a tervezett 40–60 éves élettartam során egyáltalán nem kell cserélni a fűtőelemeket.

Emellett a cég dolgozik a nátriumos hűtésen is, ami lényegesen biztonságosabb, mint a nagy nyomás alatti vízhűtés. Egy olvasztott sóval (molten salt) összekapcsolt energiatároló pedig szabályozhatóvá teszi az áramtermelést, így a berendezés a reggeli és az esti fogyasztási csúcsot is ki tudja elégíteni. A TerraPower előregyártott erőművek leszállításában gondolkodik, ami az ismételt gyártásnak köszönhetően nagymértékben csökkentheti a nukleáris energia költségét és növeli a biztonságát.

A szakértők szerint ugyanis a megújuló energia termelése mellett szükség van olyan stabil és szabályozható technológiára, amelynek kisebb a helyigénye, és el tud látni egy átlagos elektromos hálózatot is.

A TerraPowerbe közvetlenül nem lehet befektetni, de léteznek urániummal foglalkozó passzív alapok. Ilyen például az amerikai Global X Uranium (URA). Ha ehhez az alaphoz nincs megfelelő jogi hozzáférés az Európai Unió befektetővédelmi szabályozása miatt, akkor befektetési céllal elsősorban az amerikai uránbányászattal és -dúsítással foglalkozó Cameco (CCJ) és a kazah Nac Kazatomprom (KAP LI) papírjait lehet vásárolni. Mindkét társaság jól csengő név a szakmában, likvid részvényekkel és nyereséges működéssel. Spekulatív céllal pedig a NexGen Energy (NXE CN) és az Energy Fuels (EFR CN) jöhet számításba. Ezeknek a részvénytársaságoknak a birtokában jókora uránérclelőhelyek vannak, amelyeket a jövőben lehet kiaknázni, főleg, ha az iparág valóban reneszánszát éli majd.