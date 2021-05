Vakcinalottót indítanak a lengyelek

A lengyel állami tulajdonban lévő lottótársaság, a Totalizator Sportowy július elsejétől indítja el azt a nyereményjátékot, amelyhez bárki díjmentesen csatlakozhat, aki megkapta már a koronavírus elleni oltást. A vakcinalottó szervezésében állami cégek és a helyi önkormányzatok is részt vesznek, a várakozások szerint összesen 140 millió zlotyt (közel 10,9 milliárd forint) osztanak szét.

Júliustól hetente 50 ezer zlotyt (3,9 millió forintot), valamint tárgynyereményeket is kaphatnak a kisorsolt szerencsések, ennél nagyobb jutalmú sorsolásokat havonta szerveznek. Az akciót két, egymillió zlotyt érő nyeremény, valamint hibrid gépkocsik kisorsolásával zárják. De nem csak azok juthatnak pénzhez, akiknek malacuk van, hiszen minden kétezredik beoltott automatikusan nyer; nekik 500 zlotyt kézbesítenek sorsolás nélkül.

Emellett az oltást népszerűsítő kampányra minden község 10 ezer zlotytól 40 ezer zlotyig terjedő támogatást kap, és pénzügyi jutalomban részesülnek a legnagyobb oltási arányt elérő önkormányzatok is – közölte a lengyel kormányfői hivatal vezetője, Michal Dworczyk. Hozzátette azt is: a lengyelek oltakozási hajlandóságát azzal is próbálják ösztönözni, hogyazok, akik már megkapták a vakcina első dózisát, tetszőleges oltópontban regisztrálhatnak a második adagra. Ez az eddigi gyakorlattól eltérő megoldás előnyös lesz a nyári szabadságok, az utazások idején – mondta a tisztségviselő.

Lengyelországban mostanáig összesen 18,3 millió adag oltóanyagot adtak be, közülük több mint 5 millióan már teljes védettséget szereztek. A legutóbbi felmérések szerint a lengyelek mintegy 70 százaléka akarja beoltatni magát, mindazonáltal a fiatalabb nemzedékeknél alacsonyabb az oltakozási hajlandóság

A javuló járványhelyzetre tekintettel fokozatosan oldják fel a korlátozásokat Lengyelországban: szombattól megnyílhattak a szállodák – igaz, legfeljebb 50 százalékos foglaltsággal –, valamint az éttermek teraszai, a múlt péntektől pedig már működnek a mozik, színházak és a hangversenytermek. Az éttermek május 29-én nyithatnak.