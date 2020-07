Elstartolt a ballonos internetszolgáltatás Kenyában

Hatalmas várakozások és kétéves tesztelés után tegnap startolt az első ballonos internetszolgáltatás Kenyában. A 19 kilométer magasságban, tehát a polgári repülőgépek pályája felett úszó léggömbflotta tízezrek internet-hozzáférését biztosítja, ezzel a technológia először került kereskedelmi forgalomba.

A léggömbök 4G LTE hálózati kapcsolatot biztosítanak Kenya középső és nyugati részén, beleértve a fővárost, Nairobit is.

A Google anyacége, az Alpha­bethez tartozó Loon 35 léggömböt eresztett fel az elmúlt hónapokban, együttműködve a Telkom Kenyával. A léggömböket korábban csak vészhelyzetekben használták, például 2017-ben Puerto Ricóban, miután a Maria hurrikán tönkretette az átjátszótornyokat, majd 2019-ben Peruban, egy 8-as erősségű földrengést követően.

A Loon léggömbjei a kábelek fektetésénél vagy a cellák építésénél jóval olcsóbb megoldást kínálnak az alacsony népsűrűségű területeken élő emberek számára.

Egyes technológiai szakértők szerint azonban a léggömböket jobb lett volna máshová telepíteni, hiszen Kenya infrastruktúrája nem annyira elmaradott, és az internetellátottsága is jobb a fejlődő világ sok más országáénál.

Becslések szerint Kenyában 48 millió emberből 39 millióan már most is hozzáférnek az internethez

– írja összefoglalójában a The New York Times. Phares Kariuki, a Node Africa adatkezelő vállalat vezérigazgatója szerint a Loon és a Telkom Kenya azon részein indítják el a szolgáltatást, ahol a mobilhálózatok már most is kellően fejlettek (például az optikai kábeleknek köszönhetően), ahelyett, hogy kevésbé kiszolgált régiókat céloznának meg.

Ilyen például az ország északi vagy északkeleti része. Ráadásul a szegényebb vagy távoli területeken sok ember nem engedheti meg magának az olyan típusú telefonokat, amelyek kompatibilisek a Loon által nyújtott 4G-szolgáltatással.

Ezzel szemben az ENSZ Nemzetközi Távközlési Uniója szerint ez a technológia hatékony lehet Afrikában, ahol a földrész 1,3 milliárd emberének alig több mint 28 százaléka használ internetet.

Ez a legalacsonyabb arány a világ nagy régiói között

– állítják.

További részletek a Világgazdaság csütörtöki számában