Évek kellenek a gyógyuláshoz

Óriási csapást mért Békésben is a turizmusra és a vendéglátó szektorra a járvány, évekig tarthat a kilábalás még akkor is, ha az ágazat kormányzati segítséget kap – mondta Vozár Márton, az ágazatban dolgozó Pósteleki Kft. résztulajdonos-ügyvezetője, a Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara alelnöke.

A nagyobbrészt éttermi szolgáltatással és rendezvényszervezéssel foglalkozó cég árbevétele az előző két év százmillió körüli eredménye után tavaly 20 százalékkal, 80 millió forintra esett vissza, és majdnem hatmilliós veszteség keletkezett. A dél-alföldi régióban a többi közt a gyógyfürdőkre épülő turizmus látogatóinak mintegy 27 százaléka korábban a szomszédos Romániából érkezett, ők teljesen elmaradtak, és a magyar vendégek is erősen megfogyatkoztak. Az ágazatban sok vállalkozás feladta, a többiek pedig a tartalékokból, veszteségekkel működtek, elvesztették munkaválla­lóik jelentős részét, és a pótlásukra a továbbra is bizonytalan helyzetben alig lehet embert találni. Banki hitelt felvenni alacsony kamattal is kockázatos. Annak ellenére, hogy az állami támogatás kisebb volt a más országokban tapasztaltnál, valamennyire csökkentette a veszteségeket. A kedvező hitel javította a talpon maradás esélyeit, de a turizmusnak további vérpótlásra van szüksége, amit jelentős gazdasági súlya is indokol – vélte az üzletember. Nagy az igény az elmaradt rendezvények, összejövetelek pótlására, de a szakma helyben kivérzett. „Az idén biztosan nem térünk vissza a 2019-es bevételi szintre, és ha nem lesz újabb járványhullám, legalább két-három év kell a visszaállásra. Lassan ötven éve dolgozom a szakmában – tette hozzá Vozár Márton –, nagyon szeretném olyan helyzetben befejezni, mint amilyen 2020 előtt volt.”

