Ezekbe az országokba már mehetünk nyaralni

Magyarország már megállapodást kötött Szlovéniával, Bahreinnel, Szerbiával és Montenegróval is arról, hogy ezen országok és hazánk kölcsönösen elismerik egymás oltási igazolványait.

Így májustól már szabad az utazás a fent felsorolt úti célok és Magyarország között a beoltottak számára.

A hétvégén Szlovéniával kötött megállapodást a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter elmondta, hogy a Magyarországon felhasználási engedéllyel rendelkező valamennyi – így a kínai, valamint az orosz – vakcinával oltottak számára is érvényes az egyezség. Hozzátette, bármely oltóanyaggal való beoltottság esetén szabadon lehet utazni Bahreinbe is. A közel-keleti országgal már korábban megállapodást kötött a külügyminiszter, ide hétfőtől utazhatnak a beoltottak.

Szijjártó Péter a múlt héten jelentette be, hogy Szerbiával és Montenegróval is megállapodtak már az oltási igazolványok kölcsönös elismeréséről, így ezekbe az országokba is útra kelhetnek azok, akik védettséget szereztek a koronavírussal szemben, és ezt igazolni is tudják.

Folyamatosak az egyeztetések más országokkal – többek között Izraellel és Görögországgal – is az utazási korlátozások enyhítéséről, hiszen Szijjártó Péter több külügyminiszterrel is tárgyal a napokban, bízva abban, hogy a héten újabb megállapodásokat jelenthet be.