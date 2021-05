Vajon beárnyékolhatja az idei nyarat a koronavírus?

Az utazási kedv egyre magasabb az Egyesült Államokban: az amerikaiak 87 százaléka tervez utazást idén nyárra – derül ki a Destination Analysts utazási piackutató cég múlt héten végzett felméréséből.

A külföldi utazásokkal kapcsolatos állandó bizonytalanság közepette bárkiben felmerülhet az a kérdés, vajon érdemes-e idén nyaralást szervezni, vagy bölcsebb várni az utazással. Az orvosok és szakértők által felvázolt négy legvalószínűbb forgatókönyvet gyűjtött össze a CNBC, ezeket vesszük most sorra.

1. Fellélegezhetünk, és szabad az út a felhőtlen nyaraláshoz

Miután a 12 évnél idősebb gyerekek oltása is elindul, a fertőzés családon belüli terjedésének kockázata csökken, így összességében a téli szezonhoz képest kevesebb megbetegedés lesz nyáron – mondta Sharon Nachman, a Stony Brook Gyermekkórház fertőző betegségek osztályának vezetője. Azonban, még ha a megbetegedések száma alacsonyabb is lesz, továbbra sem tekinthetünk el az óvintézkedések betartásától, az oltás felvételétől, a maszkok viselésétől, a távolságtartástól és a gyakori kézfertőtlenítési szabályok betartásától – tette hozzá a szakértő.

2. Télen tér vissza a szezonális jellegű koronavírus

Az Egyesült Államokban a nyár folyamán alacsony fertőzésszámra, és ősszel is a fertőzések és a halálesetek számának csökkenésére számít Scott Gottlieb, az szövetségi Élelmiszer- és gyógyszerfelügyelet korábbi biztosa. Bár télen újra felgyorsulhat a vírus terjedése, áttörést hozhat az, ha a pandémiás betegség szezonális jellegű járvánnyá szelidül. A szakértő szerint ennek legfőbb akadálya az lehet, ha az új mutánsokkal szemben hatástalannak bizonyulnak az oltások, valamint a korábbi megbetegedések révén kialakult védettség is.

Gottlieb nem számít arra, hogy idén zsúfolt karácsonyi ünnepségeken vehetünk részt, és az óvintézkedéseket az elkövetkező években is fenn kell tartani.

3. A nyári utazások miatt elszabadul a koronavírus

Sokak szerint a nyári utazások még kifejezetten veszélyesek, hiszen a tavaly nyári nyitás után is elszabadult a járvány, ráadásul idén az már ismerteknél akár sokkal fertőzőbb mutánsok is erősíthetik a koronavírus terjedését – emlékeztetett Mark Cameron, a Case Western Reserve Egyetem Orvostudományi Karának epidemiológusa. A szakember szerint akár az is előfordulhat, hogy a vírus újra kiszámíthatatlanul terjed szerte a világban, az új változatok pedig újabb, akár a korábbinál is erősebb hullámokat indítanak el, különösen azokon a területeken, ahol nem áll elegendő oltóanyag rendelkezésre a tömeges immunitás eléréséhez – mondta Cameron.

4. Újra és újra megismétlődik 2020

William Haseltine, a Harvard Medical School exprofesszora még pesszimistább képet vázolt fel: szerinte nagy az esély arra, hogy idén nyáron is kialakuljon egy fertőzéshullám, amit az engedélyezett utazások csak tovább erősítenek. Bár Haseltine szerint sokan azt remélik, hogy a meleg nyári időjárás csökkenti a fertőzések számát, viszont,

az eddigi tapasztalatok alapján a COVID-19 a vártnál kevésbé viselkedik szezonális járványként,

hiszen ha visszatekintünk 2020-ra, valamint az idei év elejére, láthatjuk, hogy nem csak téli, de tavaszi és nyári hullámokkal is meg kellett küzdenünk. Ezt támasztja alá a Meteorológiai Világszervezet előrejelzése is, amely szerint „nincsen bizonyíték” arra, hogy az idei év más lesz, mint 2020 volt.