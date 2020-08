Nem közlekedik holnaptól a RegioJet hazánkban

Holnap reggel még elindítanak egy utolsó járatot Prága felé, de ezt követően a RegioJet felfüggeszti a tevékenységét Magyarországon az ősz első hónapjában – erről a Continental Railway Solution Kft. (CRS) ügyvezetője beszélt a Világgazdaság megkeresésére. Szigeti András elmondta, hogy a szeptemberi leállásról szóló döntést a cseh magán vasúttársaság hozta meg, de a CRS is teljes mértékben támogatta.

Ez egy közösen kialakított, egyeztetett álláspont

– fogalmazott. A CRS és a RegioJet kapcsolatát úgy lehet leírni, hogy előbbi rendelkezik országos személyszállítási engedéllyel, utóbbi pedig megbízta a céget, hogy bonyolítsa le a vonatok magyarországi közlekedését. Ebbe beletartozik az infrastrukturális elérés garantálása, illetve a szükséges személyzet biztosítása is.

A kényszerleállást a magyar kormány határok lezárásáról szóló rendelete váltotta ki, amely 30 napra szól, így a RegioJet és a CRS arra készül, hogy októbertől újraindul Magyarországon.

A szeptemberi szünet nem csak a Bécs-Budapest vonalat érinti, hanem a belföldi utaztatást is:

az ülőhelyeken Győrig, valamint Mosonmagyaróvárig való utazás sem lehetséges.

Szigeti András ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a jegyértékesítés továbbra is folyamatos, tehát októbertől mind a nemzetközi, mind a hazai járatok foglalhatók. A profil terv szerint még bővülni is fog, hiszen közvetlen jegyváltás nyílik meg Salzburgig bécsi átszállással a Westbahn járatára. Ez a szolgáltatás egyébként a hétvégétől jelent volna meg. A RegioJetnél alapelv az ingyenes lemondás legfeljebb az indulás előtti 15. percig, ebből következik az is, hogy amennyiben a határzár meghosszabbodna, az októberre, vagy későbbi időpontra megváltott menetjegyeket a társaság minden további felár és költség nélkül visszatérít. Ugyanez vonatkozik a szeptemberi utazásokra is.

A CRS ügyvezetője kiemelte, hogy

az állami szigorítás 120 járat kiesését eredményezi az ősz első hónapjában. Ennek a hatásait egyelőre vizsgálják, ugyanakkor azt is leszögezte, hogy a cégnél nem terveznek leépítéseket.

A CRS-nél fő- és részmunkaidős állásban, illetve alvállalkozóként együttesen mintegy 80 fő dolgozik. „Mivel az eddig ismert kormányrendelet világosan kimondja, hogy a határzár 30 napig érvényes és október 1-től hatályát veszti, a magunk részéről így készülünk. Amennyiben a határidők változni fognak, mi is mérlegeljük majd a továbbiakat. Mindenesetre azokban a helyzetekben, amikor nekünk kell járatokat törölni a menetrendből, akkor is automatikus a jegyárak visszautalása. Az ügyfélbarát megközelítés egyébként is magas nálunk, a nagyobb késésekről is SMS-ben tájékoztatjuk az utazóközönséget”.