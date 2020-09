Mérsékelten optimista a piac a FED döntése előtt

A tengerentúli tőzsdék főbb mutatói kivétel nélkül emelkedésben vannak, a befektetők úgy tűnik már előre próbálják beárazni az amerikai jegybank szerepét betöltő Federal Reserve (FED) helyi idő szerint délután kettőkor várható bejelentéseit. A várakozások szerint a FED nem változtat a nulla közeli irányadó kamatlábon, de fiskális stimulusról, például egy újabb, a munkaerőpiacról kiesetteket támogató intézkedéscsomagról még lehet szó. Úgy tűnik ezt árazzák be most a befektetők, a technológiai papírók túl magas árával kapcsolatos félelmek ugyanakkor ma is rányomja a bélyegét a kereskedésre.

Magyar idő szerint este hat órakor az ipari részvények mutatója, Dow Jones 217 pontos pluszban, 0,77 százalékkal volt magasabban a tegnapi értékéhez képest, az S&P500-as 0,44 százalékos pluszban mozgott, míg a technológiai papírokkal telített a Nasdaq lényegében előző napi értéke körül ingadozott, jellemzően a mínuszos tartományban.