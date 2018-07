Nem sikerült eladni a BILK-részvényeket

Eredménytelenül zárult a BILK-részvények jegyzése a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT), a társaság ezért visszalépett a nyilvános értékesítésüktől – tájékoztatott a cég a tőzsde honlapján. Wáberer Lívia vezérigazgató szerint

a kudarcot annak tükrében kell értékelni, hogy nem sokkal a kezdet után a forint euróhoz viszonyított árfolyama váratlanul gyors ütemben növekedni kezdett. Ez ugyanúgy óvatosságra intette a befektetőket, mint a tapasztalat hiánya az euróban való jegyzés, valamint a szabályozott ingatlanbefektetési társaság (SZIT) szerinti működés előnyei terén.

A visszalépéssel halasztódik az év egyik lehetséges tőzsdesztorija, a több szempontból is egyedi BILK-részvények megjelenése a BÉT-es kereskedésben. A logisztikai és ingatlancég tulajdonosának, Waberer Györgynek a terve az euróban meghirdetett jegyzés után az volt, hogy a kereskedés is az európai közös pénznemben történjen, osztalékot is abban fizettek volna, ráadásul évi két alkalommal.

A társaság közvetlen tulajdonosa – a BILK Holding Kft., amely 98,45 százalékban részvényes – június 14-én valamennyi részvényét, közel három és fél millió darabot bevezetett a BÉT-re, majd ennek 25–49 százalékát kínálta eladásra a jegyzés két hete során. Az értékesítési időszak július 4-én zárult. A BILK egyértelműen SZIT-ként tervezte további működését, ennek viszont feltétele, hogy a részvények minimum negyede közkézbe kerüljön.

A teljes cikket a Világgazdaság hétfői számában olvashatja