Műholdfelvételek szerint rohamosan pusztulnak az erdők a Kárpátokban – írta meg a Greenpeace Magyarország. A civil természetvédelmi szervezet szerint óránként átlagosan több mint öt futballpályányi erdő tűnik el a térségben a nagymértékű fakitermelés miatt.

Fotó: Járdány Bence / Greenpeace

A zöldszervezet jelentése szerint a nemzeti parkokban és a Natura 2000 területeken is intenzív a fakitermelés. Az adatokat a Greenpeace az ENSZ Biodiverzitás-egyezményt aláíró felek konferenciája előtt tette közzé.

A szervezet azt akarja elérni a konferencia résztvevőinél, hogy dolgozzanak ki egy új természetvédelmi megállapodást a biológiai sokféleség megvédése érdekében.

Hozzátették, hogy a 2010-en elfogadott biodiverzitás-egyezmény célkitűzéseit a jelenlegi helyzetben nem lehet 2030-ig teljesíteni.

A Greenpeace azt írta, hogy az európai természetvédelem egyik legérzékenyebb területe a Kárpátok.

A biológiai sokféleség tekintetében Közép-Európának messze a legfontosabb területe. A több mint 1500 kilométer hosszan elnyúló, nyolc országot átszelő hegylánc egyedülálló életközösségeket tart fenn. A Kárpátok Európa legnagyobb őserdőkkel és öreg erdőkkel borított területe Skandinávián és az orosz tajgán kívül

– írta a szervezet. A természetvédő szervezet szerint Kelet-Európában a különböző fokú védelem alatt álló erdőkben a tiltások ellenére is zajlik a nagymértékű fakitermelés.

Az elmúlt két évtizedben a Kárpátok több mint 7350 négyzetkilométernyi fás területet veszített el a Greenpeace jelentése szerint.

Becsléseik szerint, ha a fakitermelés továbbra is ebben az ütemben zajlik, akkor az erdős területek 20 százaléka el fog tűnni 2050-re.

A Greenpeace az erdők védelme érdekében egy petíciót indított, és nemzetközi kampányt kezdett, amellyel arra szólítják fel az Európai Bizottságot, hogy dolgozzanak ki egy nemzeteken átívelő cselekvési tervet, és biztosítsák a végrehajtásához szükséges uniós pénzügyi forrást is. A szervezet emellett a vállalatokat is arra kéri, hogy fejezzék be a védett erdők kitermelését.