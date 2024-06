Alaszka is megálljt parancsolna a nagy tengerjáróknak

Alaszka fővárosa bejelentette, hogy korlátozni fogja a kikötőjébe érkező tengerjárók és turistahajók számát, hogy ezzel mérsékelje az egyre nagyobb idegenforgalom által okozott környezetterhelés káros hatásait. Az Amerikai Egyesült Államok legészakibb tagállamának déli részén, a Gastineau-csatornánál fekvő Juneau 2023-ban rekordszámú, 1,65 millió olyan turistát fogadott, akik tengerjáró hajón érkeztek a 32 ezer lakosú városba. Ez 23 százalékkal haladja meg a korábbi rekordot.

Alaszka fővárosa, Juneau is a kikötőbe érkező tengerjárók számának kordában tartásáról határozott / Fotó: Shutterstock

Ugyan sok vállalkozás számára örvendetes a turisták számának növekedése, a helyiek számára azonban sokszor zavaró lehet az utcák és a népszerű turistaútvonalak zsúfoltsága, valamint a helikopterek zaja is. Ráadásul egyre nagyobb méreteket ölt a környezet károsodása – számolt be róla a The Guardian.

Lépett a városvezetés, de...

A városvezetés látja a növekedő érdeklődés gazdasági előnyeit és az ezzel járó negatív hatásokat is, emiatt próbál kompromisszumos megoldást hozni. Juneau a múlt héten megállapodást kötött az Alaszkai Nemzetközi Hajózási Társaságok Szövetségével, melynek értelmében

vasárnaptól péntekig 16 ezer főre, szombatonként pedig 12 ezer főre korlátozza a városba érkező turisták számát.

„A város álláspontja az, hogy a jelenlegi infrastruktúránkkal nincs lehetőség a körutazások számának növelésére, sőt, mérsékelni kellett a legforgalmasabb napokon ránk zúduló terheket. A megállapodás célja az volt, hogy szinten tartsuk tengerjáróval érkező turisták számát, amíg a város az infrastruktúra fejlesztésén dolgozik” – nyilatkozta Juneau idegenforgalmi menedzsere, Alexandra Pierce.

Miért éppen Alaszka?

A korábban az alaszkai aranylázról híressé vált város egy impozáns gleccser mellett, és remek kilátást nyújtó hegyek között terül el, érintetlen vízi útjain pedig gyakran láthatók a púpos bálnák is. A csodás természeti környezet miatt Juneau Alaszka legnépszerűbb kikötőjévé vált a turistahajók számára.

A helyi lakosok azonban aggódnak, mert megállapodás értelmében a 22 hetes körutazási szezon alatt, amennyiben mindennap kihasználják a maximális létszámot, akár 2 376 000 turista is érkezhet a városba, ami felülmúlná a tavalyi rekordév adatait is. Sokan támogatnák a hajómentes szombatról szóló helyi népszavazási javaslatot, amely megakadályozná, hogy a 250-nél több utast szállító hajók a hét hatodik napján megálljanak Juneauban.

„A kezdeményezésünk célja, hogy a közösség életminőségének védelmét biztosítsuk, amihez nagyban hozzájárulna az, ha a hét egy napján a nagy sétahajók nem tartózkodnának a kikötőnkben” – nyilatkozta a helyi közösség egyik szószólója, Karla Hart.

Nem egyedi eset

A koronavírus-járvány után a körutazási ipar újra lendületet kapott, a tengeri utazásokat kínáló turistahajók egyre nagyobbak, és gyakran több ezer embert tudnak szállítani. Ugyanakkor iparági szakértők szerint a szaktor még messze van attól, hogy elérje a mérethatárokat.

Juneau nem az első, és valószínűleg nem is az utolsó város, amely lépéseket tesz a nagy tengerjárók növekvő társadalmi és környezeti hatásainak mérséklésére. Velence 2021-ben teljesen kitiltotta őket a város lagúnájából, Barcelona szintén korlátozta a bejutást, Amszterdam újabb adót vetett ki az utasokra. Nemrég Görögország jelentette be, hogy fellép a legnépszerűbb szigeteit sújtó túlturizmus ellen.