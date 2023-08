A léalma piaca globális fellendülés előtt állhat, és a kereslet növekedése kedvezne a magyarországi termelőknek is – áll a FruitVeb Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács honlapján szerdán közölt jelentésben.

A közlés rámutat arra, hogy szakértők szerint több piaci körülmény is ösztönözheti a léalmaforgalom növekedését, ráadásul ezek egy része tartós is lehet. Öt éve ugyanis a termelés még veszteséges volt, ami miatt sokan felhagytak a gazdálkodással, miközben a növekvő energiaköltségek miatt a feldolgozás is kevesebb jövedelmet termelt.

Fotó: Shutterstock

Mindezek mellett továbbra is az almalésűrítmény a legolcsóbb alapanyag a világszerte egyre népszerűbb gyümölcslétartalmú italokban. Különösen gyorsan bővül az almalé piaca Délkelet-Ázsiában és Afrikában, ahol nő a lakosság létszáma, miközben a globálisan emelkedő városi lakosság hatására a piac világszinten is bővül, hiszen egyre kevesebben rendelkeznek gyümölcsfa nevelésére alkalmas kerttel.

Szintén a kereslet növekedése mellett szól az is, hogy idén várhatóan gyenge lesz a narancstermés, míg tavaly a kínai almatermés negatív csúcsot döntött. Az árak emelkedésével több környező ország is nyerhet, köztük Lengyelország, Moldova és Ukrajna, hiszen az almatermés tetemes részét ők is csak feldolgozóknak tudják eladni, hasonlóan a hazai termelőkhöz.

A jelentés ugyanakkor felhívja a figyelmet arra is, hogy

az ipari alma drágulása lelassíthatja a jobb minőségű fajtákra történő átállást,

és egy esetleges későbbi áresés idején ismét veszteségekhez vezethet. Szakértők szerint ezen az segíthetne, ha a piaci folyamatok hatására elválna egymástól az ipari és a frisspiaci alma termelése, hasonlóan más gyümölcsökhöz.

Az érdekvédelmi szervezet korábban arról számolt be, hogy idén az almatermés – júliusi felmérések szerint – jó lehet Magyarországon, ugyanis a súlyosabb tavaszi fagyok megkímélték az északkeleti országrészt, ahol a termőterületek túlnyomó része található, miközben a beporzást sem hátráltatta lényegesen a hideg vagy a sok csapadék, az időjárás pedig május óta kifejezetten kedvező volt, leszámítva az átlagosnál nagyobb vihar- és jégkárokat.

Magyarországon az idén csaknem 20 ezer hektáron termelnek almát, a terméspotenciál 600-650 ezer tonna lenne, de az időjárási károk miatt általában kevesebb alma érik be, az utóbbi években különösen erős a mennyiség ingadozása. A körülbelül 500-550 ezer tonnára becsülhető termésből 400-430 ezer tonna lehet ipari alma. A belföldi termőterület az ezredforduló tájékán még meghaladta a 40 ezer hektárt, a termésmennyiség elérte az egymillió tonnát.