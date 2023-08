Eddig kedvezett az időjárás a hazai dinnyének minőségi és mennyiségi szempontból is – állítják a dinnyepiacon érdekelt szakmai szervezetek képviselői. Reményeik – és az előrejelzések – szerint szeptember első hetében napsütéses, melegebb időjárás lesz, így várhatóan meglesz a 135 ezer tonna körüli dinnyetermés, amiből 10 ezer tonna lehet a sárgadinnye. Szabolcsban és Baranyában is vannak termelők, akik szeptember közepéig szedni fognak.

Több dinnyét szedtek idén a termelők. Fotó: Shutterstock

A KSH arról számolt be, hogy tavaly 2,49 ezer hektár termőterületről 101,3 ezer tonna görögdinnyét takarítottak be, ami 18 százalékkal maradt el az egy évvel korábbi mennyiségtől. A görögdinnye termőterülete – ahogyan azt korábban a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, a Magyar Dinnyetermesztők Szövetsége és a FruitVeB Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet már jelezte – az idén 2800 hektár körül alakult.

Ugyan ez az év sem múlt el árletörő akció nélkül, de a remények szerint a tavalyi – termésmennyiségben gyengébb. de gazdaságilag jó – év után az idei szezon is jól záródik a számukra, és akkor a most tapasztalt területnövekedés nemcsak átmeneti lesz, hanem jövőre még nagyobb területen termelnek majd dinnyét.

A görögdinnye volumenében az egyik legjelentősebb exportzöldségféle, külkereskedelmi egyenlege évek óta pozitív. Idén a szakmabeliek növekvő exportra számítottak, és a jelek szerint ez be is igazolódik. Mivel a dinnyefogyasztás nagyban függ az időjárástól, értelemszerű, hogy akkor pörgött jobban a kivitel, mikor meleg idő volt. A szakmai szervezetek arról számoltak be a Világgazdaságnak, hogy

a lengyel és a cseh piacon voltak a legaktívabb magyar exportőrök, és ha tényleg jön a melegebb idő, akkor még lesznek további kiszállítások is.

Az agrártárca számításai szerint a fejenként 10 kilogramm körül alakuló éves belföldi fogyasztáson túl az idei termés egy körülbelül 30 ezer tonna körüli exportárualapot biztosít.

Egyelőre csak remélni lehet, hogy az idei év volt a trendforduló

A KSH adatai szerint nőtt a dinnyeimport is, legalábbis az első öt hónapban, amikor a tavalyinál 12 százalékkal nagyobb mennyiség, 4,54 ezer tonna érkezett külföldről. A görögdinnye vezető beszállítója Görögország lett, ahonnan 19 százalékkal több, 1,16 ezer tonna görögdinnyét importáltak. A beszállítók sorában Spanyolország került a második helyre 981,7 tonnával. A spanyol termékek mennyisége a tavalyihoz képest jócskán megnövekedett, egy éve május végéig ugyanis csak 1,11 ezer tonna érkezett onnan a magyar piacra.

Az Agrárközgazdasági Intézet (AKI) adatai szerint a Budapesti Nagybani Piac kínálatában a hazai szezont megelőzően a 19. héttől a spanyolországi, a görögországi, a marokkói és az olaszországi görögdinnye volt jelen. Idén a belföldi görögdinnye a 27. héten lépett a piacra, a hosszú csíkost kilogrammonként 440 forintos áron értékesítették akkor.

A szezonban átlagosan a tavalyi szint körül mozgott a görögdinnye nagybani piaci ára:

a 263 forintos átlagár 2 százalékos emelkedés az egy évvel korábbihoz képest, és 263 forintra emelkedett a 27–34. héten.

Az Európai Unió legnagyobb görögdinnye-termesztő tagországa Spanyolország, Görögország és Olaszország. Segíthette a magyar dinnye exportját az is, hogy közülük Spanyolországban az aszály, Olaszországban pedig az özönvízszerű esőzések miatt kevesebb lesz a dinnyetermés. Ez még nem látszik az Eurostat adataiban, amelyek egyelőre csak az első öt hónapra állnak rendelkezésre. Ezek szerint Spanyolország – a világ vezető görögdinnye-exportőre – az év elejétől május végéig 47 százalékkal több (165,5 ezer tonna) görögdinnyét értékesített az unió belső piacán, mint az előző év azonos periódusában. Görögország ugyanebben az időszakban 25,1 ezer tonnát szállított a közösségen belülre, ez 4 százalékos csökkenés az előző évi adathoz képest.

Az EU egyébként nettó importőr görögdinnyéből, az Eurostat adatai szerint 510 ezer tonna görögdinnyét importált az unión kívüli harmadik országokból, míg kivitele ezen országokba 180 ezer tonna volt 2022-ben. Az idei év első öt hónapjában a behozatal az egy évvel korábbi hasonló időszakkal összevetve 11 százalékkal, 225,3 ezer tonnára csökkent, a kivitel pedig 12 százalékkal, 38,9 ezer tonnára emelkedett. A vezető beszállító Marokkó volt, ahonnan 40 százalékkal kevesebb, 86 ezer tonna görögdinnye érkezett.