Szupergyümölcs a meggy, de idén kevesebb terem belőle

A meggytermesztőknek most jól jött a fagy – a lengyel terméskiesés emelt a hazai árakon Korán érik idén a meggy is, és a nagy európai termelő lengyeleknél bekövetkezett fagykárok miatt most keresett a magyar meggy a piacon, jók az árak is. Ettől függetlenül az agrártárca és a szakmai szervezetek igyekeznek felfuttatni a belföldi fogyasztást is a meggyet népszerűsítő kampánnyal.