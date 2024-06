A meggytermesztőknek most jól jött a fagy – a lengyel terméskiesés emelt a hazai árakon

Jelenleg 12-14 ezer hektár ültetvényen, összesen 2600 termelő foglalkozik meggytermesztéssel Magyarországon – mondta az Agrárminisztérium (AM), az Agrármarketing Centrum (AMC) és a FruitVeB Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács által közösen szervezett fogyasztásösztönző kampány sajtótájékoztatóján. Az államtitkár kiemelte azt is, hogy a tárcának nem csupán a termelők, hanem a fogyasztók miatt is kötelessége a meggy népszerűsítése, hiszen az egészségtudatos táplálkozás kritériumainak tökéletesen megfelel.

A meggy a szerényebb mennyiség ellenére is jól hozhat a termelőknek / Fotó: Székelyhidi Balázs

Az exportpiaci érdeklődés azt is jelzi, hogy itthon is érdemes „valamit kezdeni” a meggyel. Az államtitkár arról is beszélt, hogy a hazai gyümölcstermelők környezettudatossága is kiemelkedő, hiszen 33 ezer hektárnyi termőterületen az agrár-környezetgazdálkodási program szabályai szerint gazdálkodnak. Az agrártárcának pedig az a felelőssége, hogy ezt a jövőben is megtehessék – hangsúlyozta.

Az előző uniós költségvetési ciklus Vidékfejlesztési programjából több mint ezer hektár nagy termőképességű, korszerű meggyültetvény létesítését támogatták. Ez a program az új közös agrárpolitika keretei között is folytatódik nyártól, és az államtitkár reményei szerint további – lehetőleg öntözött és fagyvédelemmel ellátott – ültetvényekkel bővül a terület. A tárca nemcsak alapanyag-termelésben gondolkodik, hanem a mezőgazdasági termékek értéknövelésében is, amire a feldolgozói pályázatokban a gyümölcstermelők és -feldolgozók számára is lesz forrás. „Megúsztuk a tavaszi fagyokat, aminek köszönhetően idén 55-60 ezer tonna lehet a meggytermés” – mondta Takács Ferenc, a FruitVeB alelnöke.

A betakarítás idén szokatlanul korán kezdődött, június első hetében már megindult az érdi bőtermő szürete, ami egyébként június 20. körül szokott.

A termésbecslés abból a mennyiségből indult ki, ami még a fán van. Ezt még érhetik megpróbáltatások, mint a múlt héten például a szabolcsi, nagy termőkörzetben keletkezett termésveszteség a viharos széllökések miatt.

A FruitVeB alelnöke úgy fogalmazott, hogy a nemzetközi piacon most harc van a magyar meggyért, az uniós piacot meghatározó Lengyelországban ugyanis a hírek szerint akár 50-70 százalékos fagykár is keletkezhetett, ami azt jelenti, hogy a szokásos 160-180 ezer tonna helyett idén 70 ezer tonnányi mennyiséget szüretelhetnek. Ez pedig jót tett a hazai felvásárlási áraknak is, a meggytermelők most biztonságban érezhetik magukat – mondta.

Takács Ferenc a Világgazdaság kérdésére elmondta:

Az elmúlt időszakban a friss meggy exportja viszonylag alacsony mértékű volt, ami annak is következménye, hogy a csökkenő termőfelület mellett az 55-60 ezer tonnás termés az elmúlt 15-20 év átlagához képest szerényebb mennyiség.

Általában 80 százalékot felvesz a hazai feldolgozóipar, a többi pedig megy exportra. Szerinte ugyanakkor idén a friss meggy kivitele a lengyel és a német helyzet miatt nagyot ugrik, és akár 10 ezer tonna is lehet a tavalyi 4-5 ezer tonna után.

Az AMC kampányának fontos üzenete, hogy a magyar meggy friss gyümölcs és konyhai alapanyag is egyben – mondta Ondré Péter, az AMC ügyvezetője. Felhívják arra is a figyelmet, hogy a meggy ásványi anyagokban és vitaminokban gazdag, antioxidánsot és az alvást segítő melatonint is tartalmaz. A kampány keretében meggyes recepteket is közzétesznek, de nyereményjátékon is részt vehetnek a fogyasztók.