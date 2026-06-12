Afrikai sertéspestis Magyarországon: az állam a vaddisznóállomány drasztikus csökkentésére készül a rettegett vírus megállítása érdekében

Magyarországon most először mutatták ki a vírust házi sertésekben. Ugyanakkor, mint azt a nemzetközi tapasztalatok mutatják, az ASP jelenléte hazánkban az egész sertéstartó ágazat létét, azon keresztül pedig a húsárakat és az ellátást, valamint az exportot is veszélybe sodorhatja.

Először azonosították magyarországi házisertés-állományban az ASP-t / Fotó: Thuwanan Krueabudda / Shutterstock

Az állam ezért a fertőzések megállítása érdekében a vaddisznóállomány drasztikus csökkentésére készül

A vaddisznók túlszaporodása és a lakott területeken való egyre gyakoribb megjelenése miatt már 2018-ban döntés született az állomány csökkentéséről, országos szinten nézve azonban elmaradt a várt siker. A mostani beavatkozás legfőbb célja a betegségek továbbterjedésének megakadályozása, amihez – ahogy azt az Alföld egyes részein már sikeresen bizonyították – az alacsony egyedsűrűség jelenti a kulcsot. A konkrét intézkedések elsőként a fertőzött megfigyelési zónákban indulnak el.

Kiemelt területnek számít az M1-es és az M3-as autópályák környezete, ahol – egyelőre egy terv szerint – az utak 10 kilométeres sávjában ritkítanák az állományt, hogy a közlekedési hálózat természetes gátat szabjon a kórnak.

Ha a módszer beválik, a programot további érintett térségekre is kiterjesztik.

Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszer-gazdaságért felelős miniszter az Agrárszektornak elmondta: amennyiben a vadásztársaságok továbbra sem tudják végrehajtani az előírt állománycsökkentést, a hatóságok más, vadászati engedéllyel rendelkező állami alkalmazottakat is mozgósíthatnak. A Magyar Honvédségnél már felmérték a kapacitásokat, és a felmérés szerint mintegy 1100 olyan katona szolgál az állományban, aki hivatalosan is rendelkezik vadászati jogosultsággal.

Az intézkedés nem a katonai egységek általános bevetését jelenti, hanem kizárólag a megfelelő szaktudással és engedéllyel, vadászati jogosultsággal rendelkező személyek célzott bevonását a járványvédelmi feladatokba.

A miniszter hozzátette: az afrikai sertéspestis letalitása közel 100 százalék, tehát a megbetegedett állatok szinte minden esetben el is pusztulnak. A vadállomány gyérítésével a fertőzés terjedését gátolják, így nemcsak a házisertéseket, hanem a természetes hazai vaddisznóállományt is védik, hogy kialakulhasson az az állománysűrűség, ahol a betegség nem tud terjedni.