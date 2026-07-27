Nem termelik agyon magukat a hazai gázerőművek, de az ősszel nézhetnek – nagy változás közeleg, jobb lesz felkészülni rá

Szinte alig működtek az elmúlt héten a magyarországi gázerőművek, és lustálkodtak a lignitblokkok is. A megelőző héten esetenként még be- belendültek, de csak július első felében tapasztalhattunk naponta több órán át tartó, és nagyobb mennyiségű gázüzemű áramtermelést.

Amikor a naperőművek dolgoznak, a gázerőművek pihenhetnek/Fotó: Hegedus Márta

Miért lógatják a lábukat a gázerőművek?

A cikk írásakor (július 27-én) a magyarországi áramtermelés több mint 91 százaléka karbonmentes volt. E villamos energia döntő részét (ebben a sorrendben) az ipari naperőművek, a Paksi Atomerőmű és a szélerőművek adták a Mavir adatai szerint. Az arány még nagyobb lenne a háztáji napelemek (háztartási méretű naperőművek) adatainak a figyelembevételével. Más megközelítésben javítja az adatokat a megújuló, de nem karbonmentes biomasszatüzelés beszámítása. A szélerőművek annyi áramot adtak, mint külön-külön a lignites, a biomasszás és a gázos blokkok.

Az adatok a környezet kisebb terhelése szempontjából mindenképpen kedvezőek, ám csak pillanatnyiak. Éjszaka például csak a Paksi Atomerőmű ad karbonmentes áramot, továbbá a szélerőművek, ha kedvük van. Világgazdaság sorra vette, hogy alapvetően mi magyarázhatja a gázerőművek önmérséklő működését, de azért megkérdezett szakértőt is. Ami kézenfekvőnek tűnik:

A naperőművek belendülése idején rendkívül alacsony, akár negatív is az áram ára, ilyenkor nem érdemes a gázerőműveket üzemeltetni.

A piaci feltételeket ronthatja is, ha az adott gázerőmű drágán jut gázhoz.

A gázerűművek inkább a villamosenergia-rendszer kiegyensúlyozásában vesznek rész, jó pénzért.

Főszabály: vagy a nap, vagy a gáz

„A gáztüzelésű erőművek és turbinák a magyar elektromos rendszer csodabogarai. Ha minden jó és van elég áramtermelés, akkor nem járnak. Főszabályként pont a napelemekkel ellentétesen működnek: napelemes termelés idején, napsütéses időben a gázerőművek állnak" – válaszolt a Világgazdaságnak Balogh József energiapiaci szakértő. Vagyis: amikor lemegy a nap, vagy beborul az ég, akkor a Mavir ezeket a csodabogarakat rántja elő, mert ezekkel tartja egyensúlyban a villamosenergia-rendszer működését.