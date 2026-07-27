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áram
villamosenergia rendszer
kiegyenlítő energia
Balogh József
gázerőmű

Nem termelik agyon magukat a hazai gázerőművek, de az ősszel nézhetnek – nagy változás közeleg, jobb lesz felkészülni rá

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Az elmúlt héten elég kevés áramot adtak a hazai gáüzemű erőművek, de a lignitalapú termelés sem pörgött túl. Jó hír a karbonmentes áramtermelés arányának növekedése, de nem árt megismerni a jelenség hátterét sem. Nagy változás közeleg, amire fel kell készülniük a hazai gázerőműveknek.
B. H. L.
2026.07.27, 19:48

Szinte alig működtek az elmúlt héten a magyarországi gázerőművek, és lustálkodtak a lignitblokkok is. A megelőző héten esetenként még be- belendültek, de csak július első felében tapasztalhattunk naponta több órán át tartó, és nagyobb mennyiségű gázüzemű áramtermelést.

gázerőmű
Amikor a naperőművek dolgoznak, a gázerőművek pihenhetnek/Fotó: Hegedus Márta

Miért lógatják a lábukat a gázerőművek?

A cikk írásakor (július 27-én) a magyarországi áramtermelés több mint 91 százaléka karbonmentes volt. E villamos energia döntő részét (ebben a sorrendben) az ipari naperőművek, a Paksi Atomerőmű és a szélerőművek adták a Mavir adatai szerint. Az arány még nagyobb lenne a háztáji napelemek (háztartási méretű naperőművek) adatainak a figyelembevételével. Más megközelítésben javítja az adatokat a megújuló, de nem karbonmentes biomasszatüzelés beszámítása. A szélerőművek annyi áramot adtak, mint külön-külön a lignites, a biomasszás és a gázos blokkok.  

Az adatok a környezet kisebb terhelése szempontjából mindenképpen kedvezőek, ám csak pillanatnyiak. Éjszaka például csak a Paksi Atomerőmű ad karbonmentes áramot, továbbá a szélerőművek, ha kedvük van. Világgazdaság sorra vette, hogy alapvetően mi magyarázhatja a gázerőművek önmérséklő működését, de azért megkérdezett szakértőt is. Ami kézenfekvőnek tűnik:

  • A naperőművek belendülése idején rendkívül alacsony, akár negatív is az áram ára, ilyenkor nem érdemes a gázerőműveket üzemeltetni.
  • A piaci feltételeket ronthatja is, ha az adott gázerőmű drágán jut gázhoz.
  • A gázerűművek inkább a villamosenergia-rendszer kiegyensúlyozásában vesznek rész, jó pénzért.

Főszabály: vagy a nap, vagy a gáz

„A gáztüzelésű erőművek és turbinák a magyar elektromos rendszer csodabogarai.  Ha minden jó és van elég áramtermelés, akkor nem járnak.  Főszabályként pont a napelemekkel ellentétesen működnek: napelemes termelés idején, napsütéses időben a gázerőművek állnak" – válaszolt a Világgazdaságnak Balogh József energiapiaci szakértő. Vagyis: amikor lemegy a nap, vagy beborul az ég, akkor a Mavir ezeket a csodabogarakat rántja elő, mert ezekkel tartja egyensúlyban a villamosenergia-rendszer működését.  

De van itt egy igazi hungarikum

A hazai gáztüzelésű erőművek és turbinák jellemzően nem a szabadpiacon működnek, hanem a Mavir kiegyenlítő rendszerében. Ezért van az a szakértő magyarázata szerint, hogyha valaki kiszámolja az úgynevezett clean spark-spreadet, vagyis az áram és a földgáz+szándioxid-kvóta különbségét, akkor sokszor azt látja, hogy a gázerőművek pont akkor mennek, amikor e mutató értéke negatív. Ennek a már említett az oka: ezek a gáztüzelésű erőművek nem a versenypiacon vannak leszerződve, hanem a Mavir kiegyenlítő piacán. 

Ez azonban hamarosan megváltozik, mert a Mavir is belép a kiegyenlítő energia európai piacára.

 (A tervek szerint erre 2026. szeptember 30-án kerül sor.) Amikor a kiegyenlítő piaci is uniós szinten fog működni, megváltozik a magyarországi gáztüzelésű erőművek viselkedése is. Akkor például a horvátországi és általában is balkáni vízerőművek jóval olcsóbban tudják majd kiegyenlíteni a magyarországi áramrendszert, mint a hazai gázos erőművek.

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